Сенат США оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента

14.02.2021, 0:08, Новости дня

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Сенат Конгресса США в ходе заседания в субботу оправдал 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента.

В поддержку импичмента высказались 57 сенаторов, против – 43. Для вынесения обвинительного заключения за импичмент должны проголосовать не менее 67 из 100 сенаторов. Таким образом, вторая попытка демократов объявить Трампу импичмент не увенчалась успехом, передает ТАСС.

Ранее Сенат возобновил слушания по импичменту 45-го президента США. Накануне обвинение завершило изложение дела на процессе импичмента Трампа. Обвинитель от Палаты представителей Стейси Плэскит в ходе выступления оговорилась и призвала «осудить и оправдать» 45-го президента США. В зале заседаний был слышен смех.

Напомним, 26 января резолюция об импичменте Трамп поступила в Сенат США. Глава действующей американской администрации Джо Байден поддержал импичмент 45-го президента Соединенных Штатов республиканца Дональда Трампа, однако усомнился в вынесении обвинительного приговора из-за нехватки голосов законодателей.

Глава республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти возложил на Трампа вину за штурм Капитолия. После этого контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию об импичменте Трампа, а спикер Палаты представителей, сторонница Демократической партии Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение.

Ранее президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, инаугурация которого прошла 20 января, обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем 45-й президент Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.