 

Китайские приметы и поверия 101: почему в Новый год люди носят красное нижнее белье?

14.02.2021, 0:00, Разное
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Wendy Xu |  Feb 13, 2021

Если вы думаете, что причиной того, что люди в Китае носят красное нижнее белье, является их желание  найти свою любовь, как  у людей  в Мексике и других странах Латинской Америки, то вы ошибаетесь. На самом деле здесь  нет ничего романтического. Наоборот,  красное бельё  нужно носить  людям, которые  считают  что  им,  возможно,  придется столкнутся с большим количеством проблем или неприятностей, чем обычно, в свой зодиакальный год (本命 年 běnmìng nián ).  Им нужно носить красное, чтобы отвести  неудачу,  невезение и напасти в  Новом году. Сбиты  с толку? Вот несколько историй для  объяснения.

Что такое  зодиакальный год и  когда  он  является  годом рождения по знаку зодиака (本命 年Běnmìng nián )? 

В китайском зодиаке 12 животных (крыса, бык, тигр, кролик, дракон, змея, лошадь, овца, обезьяна, петух, собака и свинья), и каждый  Новый  год  приветствуется новое животное. Люди рождаются под определенным знаком, и их год рождения по знаку Зодиака (本命 ě  Běnmìng nián ) наступает каждые 12 лет, то есть в 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 день рождения и т. д.

Считается, что каждый год   управляется Богом года (太岁 Tàisuì ); Если вы родились под тем же знаком, что и  Tàisuì  данного года, у вас больше шансов попасть в беду от Злого духа (凶星 Xiōngxīng ).

(От переводчика: т.е. если  вы родились  в  месяц под знаком Быка, то  в год Быка  у вас больше шансов попасть в беду от Злого духа)   

Как  отвести неудачу в  год  вашего рождения по знаку Зодиака –   Běnmìng Nián?

Носить красное

Самый распространенный и популярный способ – носить красное нижнее белье. Кроме этого, должен помочь красный пояс, красный браслет или любая другая красная одежда. Но все это красное должно быть куплено другими людьми; в противном случае считается, что эффект значительно снижается.

Носите аксессуары из нефрита, хрусталя или золота.

В китайской культуре  считается, что нефрит, кристалл и золото обладают достаточной духовной силой, чтобы изгнать злых духов. Вот почему в Китае можно увидеть много людей, особенно пожилых людей, носящих такие аксессуары.

Поклоняйтесь Богу года

Поскольку каждый год управляется своим  Богом года (太岁 T à isu ì ), то  люди  предпочитают ходить в  храмы  посвященные  этому Богу  года, чтобы помолиться ему  и загадать  желание  на  каждый  Новый год.

Что особенного в красном  цвете  в китайской культуре?

В  Yijing  (易经, Classic of Changes), одном из  пяти классических произведений конфуцианства , красный ассоциируются с «разделением» триграммой «Багуа» (八卦, восемь диаграмм), которая также представляет собой «свет». Согласно теории  Инь и Ян , красный – это  Янь, который может убивать тьму и злых духов. Красное – простой способ избежать неудач, которые считаются  Инь .

Кроме того, красный цвет означает жизнь и надежду в китайской культуре. Люди предпочитают носить красное на удачу в новом году.



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