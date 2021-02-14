Китайские приметы и поверия 101: почему в Новый год люди носят красное нижнее белье?

14.02.2021, 0:00, Разное

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Wendy Xu | Feb 13, 2021

Если вы думаете, что причиной того, что люди в Китае носят красное нижнее белье, является их желание найти свою любовь, как у людей в Мексике и других странах Латинской Америки, то вы ошибаетесь. На самом деле здесь нет ничего романтического. Наоборот, красное бельё нужно носить людям, которые считают что им, возможно, придется столкнутся с большим количеством проблем или неприятностей, чем обычно, в свой зодиакальный год (本命 年 běnmìng nián ). Им нужно носить красное, чтобы отвести неудачу, невезение и напасти в Новом году. Сбиты с толку? Вот несколько историй для объяснения.

Что такое зодиакальный год и когда он является годом рождения по знаку зодиака (本命 年Běnmìng nián )?

В китайском зодиаке 12 животных (крыса, бык, тигр, кролик, дракон, змея, лошадь, овца, обезьяна, петух, собака и свинья), и каждый Новый год приветствуется новое животное. Люди рождаются под определенным знаком, и их год рождения по знаку Зодиака (本命 ě Běnmìng nián ) наступает каждые 12 лет, то есть в 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 день рождения и т. д.

Считается, что каждый год управляется Богом года (太岁 Tàisuì ); Если вы родились под тем же знаком, что и Tàisuì данного года, у вас больше шансов попасть в беду от Злого духа (凶星 Xiōngxīng ).

(От переводчика: т.е. если вы родились в месяц под знаком Быка, то в год Быка у вас больше шансов попасть в беду от Злого духа)

Как отвести неудачу в год вашего рождения по знаку Зодиака – Běnmìng Nián?

Носить красное

Самый распространенный и популярный способ – носить красное нижнее белье. Кроме этого, должен помочь красный пояс, красный браслет или любая другая красная одежда. Но все это красное должно быть куплено другими людьми; в противном случае считается, что эффект значительно снижается.

Носите аксессуары из нефрита, хрусталя или золота.

В китайской культуре считается, что нефрит, кристалл и золото обладают достаточной духовной силой, чтобы изгнать злых духов. Вот почему в Китае можно увидеть много людей, особенно пожилых людей, носящих такие аксессуары.

Поклоняйтесь Богу года

Поскольку каждый год управляется своим Богом года (太岁 T à isu ì ), то люди предпочитают ходить в храмы посвященные этому Богу года, чтобы помолиться ему и загадать желание на каждый Новый год.

Что особенного в красном цвете в китайской культуре?

В Yijing (易经, Classic of Changes), одном из пяти классических произведений конфуцианства , красный ассоциируются с «разделением» триграммой «Багуа» (八卦, восемь диаграмм), которая также представляет собой «свет». Согласно теории Инь и Ян , красный – это Янь, который может убивать тьму и злых духов. Красное – простой способ избежать неудач, которые считаются Инь .

Кроме того, красный цвет означает жизнь и надежду в китайской культуре. Люди предпочитают носить красное на удачу в новом году.