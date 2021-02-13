Систему осязания для роботов запустили на обычном компьютере

13.02.2021, 23:50, Новости дня

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Высокотехнологические решения не всегда должны быть дорогостоящими и малодоступными для обычных пользователей, утверждают эксперты. Например, недавно была представлена электронная система осязания, благодаря которой роботы смогут определять прикосновения к ним. Однако ту же самую функцию ИТ-специалисты сумели обеспечить при помощи обычной домашней электроники.

Для этого всего лишь необходима веб-камера и персональный компьютер, которым мы пользуемся дома или в офисе, утверждают специалисты. Запускается специальное приложение, и робот «чувствует» прикосновения, определяя тени, от предметов, которые вплотную приближаются к его поверхности.

Данная система получила название ShadowSense, уточняют разработчики.