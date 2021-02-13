В Омске разрабатывают новые емкости для ГСМ

13.02.2021, 23:50, Новости дня

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Как сообщают СМИ, в Омском госуниверситете ведут разработку новых емкостей для горюче-смазочных материалов. Основной идеей изысканий стало найти оптимальный материал для нефтепродуктов, который стал бы экологически чистым и относительно дешевым.

Ученые для этого создали уникальный композитный материал, который можно будет эффективно использовать по прямому назначению и достаточно легко утилизировать.

Полученный полимер полностью сгорает, выбрасывая в атмосферу минимум ядовитых веществ, отмечают специалисты. Такая тара пригодится особенно в отдаленных районах Севера, где на место невозможно организовать утилизацию, а вывозить мусор очень дорого. После того, как емкость станет порожней, ее можно безопасно сжечь в топке, получив дополнительное тепло.