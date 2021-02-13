 

Сенат оправдал Трампа на процессе по импичменту

13.02.2021, 23:46, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Сенат США проголосовал за оправдание 45 президента США Дональда Трампа по его второму делу об импичменте. Об этом 13 февраля сообщил телеканал CNN.

За импичмент проголосовали 50 сенаторов-демократов и всего семеро республиканцев. Для объявления импичмента Трампу необходимо было 67 голосов сенаторов.

По информации CNN, за признание Трампа виновным в подстрекательстве к штурму Капитолия проголосовали республиканцы Ричард Берр, Билл Кэссиди, Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски, Митт Ромни, Бен Сассе, Пэт Туми.

Решение верхней палаты Конгресса не может быть обжаловано в суде.

Трампу грозил импичмент из-за событий 6 января, когда он призвал своих сторонников идти к зданию Конгресса, где в тот момент должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. В итоге протестующие взяли здание Конгресса штурмом. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

С 20 января Трамп уже не является президентом США. Если бы его признали виновным, Сенат смог бы провести еще одно голосование и забрать у него право занимать любую федеральную должность, то есть запретить снова баллотироваться в президенты. В случае признания виновным у Трампа отбрали бы президентские льготы.

Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента, и единственным, которому Палата представителей объявила импичмент дважды. До него разбирательство велось в отношении Эндрю Джонсона и Билла Клинтона.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.08 / Стали известны требования захватчика заложников в Киеве

24.06 / Ноутбук Acer Swift 5 стал первым ноутбуком с процессором Intel Tiger Lake

28.10 / За границей с начала пандемии умерли 15 украинцев с COVID-19 – МИД Украины

05.01 / “Прошли непростые отношения”. Аваков рассказал о работе с Кернесом

06.08 / Опубликовано видео синхронных пусков ракет комплексами «Искандер-М»

14.12 / «Российских хакеров» бездоказательно обвинили во взломе системы минфина США

10.07 / Москва упрекнула Вашингтон в высокомерии

20.12 / Представлен новый туристический бренд Сочи

06.08 / В Офисе генпрокурора Украины заявили, что не получали приглашения из Беларуси послушать объяснение ситуации с наемниками “Вагнера”

16.07 / В мире: Полякам разонравилось быть колонией Америки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска