Украина призвала Россию вывести с Донбасса армию и наемников, забрать оружие и вернуть контроль над границей

13.02.2021, 23:46, Новости дня

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Россия обязана прекратить войну на Донбассе, которую она развязала. Об этом Министерство иностранных дел Украины заявило 13 февраля.

“Кремль должен прекратить вводить в заблуждение весь цивилизованный мир безосновательными заявлениями о том, что Россия якобы не является стороной конфликта. Непосредственная роль и участие России в продолжающемся на востоке Украины вооруженном конфликте задокументирована и известна международному сообществу”, – говорится в комментарии.

Украинские дипломаты подчеркивают, что “Россия должна признать свою ответственность за развязывание вооруженной агрессии против Украины и приложить все усилия для урегулирования конфликта”.

“Мы призываем Россию полностью выполнить свои обязательства, вывести из Украины оружие, армию, наемников и вооруженные формирования, которые она возглавляет, обеспечивает и финансирует, и вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами”, – заявили в МИД.

Российское военное присутствие на оккупированной части Донбасса продолжается уже семь лет, что подтверждается документально, в том числе отчетами миссии ОБСЕ, подчеркнули украинские дипломаты.

“Настойчивые утверждения российских официальных лиц о якобы “посреднической” роли России в мирном процессе на Донбассе вызывают возмущение. Россия с первого дня вооруженного конфликта не была и в принципе не может быть посредником в конфликте, который она начала и в котором продолжает участвовать”, – заявили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что все действия РФ “направлены на разрушение любых усилий по прекращению конфликта и мирной реинтеграции оккупированных украинских территорий”, в частности, российская сторона под разными предлогами блокирует работу трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

“Важное достижение последних месяцев – договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года – подвергается многочисленным испытаниям, а на линии разграничения усиливаются провокации со стороны вооруженных формирований РФ, в том числе из запрещенного минскими договоренностями оружия. Российские вооруженные формирования с начала года все чаще используют снайперские обстрелы наших позиций, которые приводят к новым человеческим жертвам”, – объяснили в МИД Украины.

Ведомство подчеркнуло, что “Украина продолжает оставаться преданной мирному, политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта на основе принципов, заложенных в Минских договоренностях”.

“Мы готовы и в дальнейшем работать над их воплощением – как в трехсторонней контактной группе, так и в нормандском формате”, – заявили в МИД.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

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