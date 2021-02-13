В Финляндии заявили о важности сохранения диалога с Россией

13.02.2021, 23:14, Новости дня

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Случай возможного разрыва отношений между Россией и Евросоюзом министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаавито назвал негативным поворотом, заявив о важности сохранения диалога.

«Очень важно сохранять дипломатические отношения и общение во всех ситуациях, в том числе по очень сложным темам, как это делают, например, Финляндия и Россия. Думаю, что так же должно происходить и между ЕС и Россией», – цитирует РИА «Новости» министра.

Хаависто считает, что в случае возможного разрыва отношений между Россией и ЕС «это было бы негативным поворотом». Также финский министр отказался комментировать вероятность возможных санкций ЕС в отношении России.

Пекка Хаависто в понедельник, 15 февраля в Санкт-Петербурге проведет переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым.

Лавров ранее заявил, что РФ готова к разрыву отношений с Брюсселем, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики.

В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва следит за заявлениями в Европе о новых антироссийских санкциях.

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам стран Евросоюза новые санкции против России.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что РФ не инициировала охлаждение отношений с Евросоюзом, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитическим интересам.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Боррель провалил свою миссию в Москве.