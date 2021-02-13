 

«Спутник V» доставили в Венесуэлу

13.02.2021, 23:14, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российская вакцина «Спутник V» прибыла в Венесуэлу, сообщила вице-президент Боливарианской Республики Делси Родригес.

Партия российского препарата в субботу была доставлена в Венесуэлу на самолете венесуэльской государственной авиакомпании Conviasa, передает ТАСС.

«Я хочу от имени президента Николаса Мадуро поблагодарить президента РФ Владимира Путина, его правительство, его народ, а также посла РФ в Венесуэле за все усилия и сотрудничество, благодаря которым этот день стал реальностью», – сказала Родригес.

Напомним, 2 октября 2020 года Венесуэла получила первую партию российской вакцины от коронавируса. В конец декабря президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил главу российского государства Владимира Путина за помощь в вакцинации жителей страны от коронавируса. Позже Мадуро оценил эффективность «Спутника V» в 100%.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.10 / Geely представила в РФ новый кроссовер Geely Tugella

10.07 / У президента Боливии диагностирован коронавирус

04.01 / Кто получит вакцину, в США определяет алгоритм — о социальной справедливости нет и речи

12.02 / В марте мимо Земли пролетит астероид размером с небоскреб

04.08 / При жесткой посадке мотодельтаплана в Подмосковье погиб человек

01.10 / Россия могла вмешаться в работу комплекса ПВО, которым был сбит самолет МАУ в Иране – эксперт

29.01 / Euronews – в ЕС ужесточают ограничения и снова закрывают границы из-за нового штамма коронавируса

01.10 / Спасатели всю ночь тушили пожары в Луганской области. Видео

25.08 / ЕС не нашел связи протестов и выбора Белоруссии между Россией и Европой

26.08 / Польский университет примет на бесплатное обучение отчисленных в Беларуси студентов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска