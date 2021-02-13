«Спутник V» доставили в Венесуэлу

13.02.2021, 23:14, Новости дня

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Российская вакцина «Спутник V» прибыла в Венесуэлу, сообщила вице-президент Боливарианской Республики Делси Родригес.

Партия российского препарата в субботу была доставлена в Венесуэлу на самолете венесуэльской государственной авиакомпании Conviasa, передает ТАСС.

«Я хочу от имени президента Николаса Мадуро поблагодарить президента РФ Владимира Путина, его правительство, его народ, а также посла РФ в Венесуэле за все усилия и сотрудничество, благодаря которым этот день стал реальностью», – сказала Родригес.

Напомним, 2 октября 2020 года Венесуэла получила первую партию российской вакцины от коронавируса. В конец декабря президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил главу российского государства Владимира Путина за помощь в вакцинации жителей страны от коронавируса. Позже Мадуро оценил эффективность «Спутника V» в 100%.