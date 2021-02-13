Для старых шин найдено новое применение

13.02.2021, 22:56, Новости дня

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В мире уже существуют технологии утилизации и повторного использования материалов из отработанных автомобильных шин. Однако ресурс данного вторсырья настолько велик, что ученые не перестают разрабатывать все новые и новые методы его применения. Вот один из них.

Химики из Китая и Австралии, проведя ряд исследований, пришли к выводу, что есть смысл добавлять измельченные шины в бетон. Когда после отвердевания испытали полученный материал, его прочность оказалась выше, чем при традиционном замешивании на свежем цементе.

Кстати, сюда же можно добавлять измельченную массу от старых бетоноконструкций, которые при использовании вместе с массой из отработанных шин не ухудшают качество полученных фундаментов и покрытий.