 

В Аргентине обнаружены останки неизвестных древних рептилий

13.02.2021, 22:56, Новости дня
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Во время раскопок на территории Аргентины ученые обнаружили останки древних рептилий, живших еще в эпоху динозавров. Как оказалось, они принадлежали существу, ранее не описанному в науке.

Ископаемую рептилию причислили к ринхозаврам, которые были травоядными. Установлено, что в длину взрослые особи достигали трех метров, а также, что они передвигались по земле на четырех лапах.

Ученые сумели обнаружить в земле фрагменты черепа, позвонки, часть бедра древней рептилии. Лучше всего сохранилась часть челюсти, которая может больше всего «рассказать» науке о жизни ранее неизвестных доисторических существ данного вида. Детальные исследования останков займут много времени, говорят ученые. Однако стоит рассчитывать на новые научные открытия.



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