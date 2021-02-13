Мнение: “Ближайший союзник”

13.02.2021, 22:54, Разное

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Немного хуцпы из Тель-Авива. Член партии Нетаньяху угрожает США союзом с Россией и Китаем, если Байден начнет откатывать назад решения Трампа по Израилю.

"Ближайший союзник"

Член кнессета Айюб Кара, входящий в израильскую партию Биньямина Нетаньяху «Ликуд», во вторник пригрозил, что Израиль готов отречься от Америки и вступить в союз с Китаем и Россией, если Байден «откажется от признания Америкой суверенитета Израиля над Голанскими высотами и подпишет ядерную сделку с Ираном». Публичное заявление, о котором наши СМИ отказываются сообщать, прозвучало чуть больше месяца спустя после того, как конгресс США проголосовал за принятие закона, предписывающего направить Израилю почти 40 миллиардов долларов помощи в течение следующего десятилетия (даже если, как сказала Нэнси Пелоси, Америка "crumbles to the ground"«обратится в руины»).

«Если Соединенные Штаты не продолжат признавать суверенитет Израиля над Голанскими высотами и резко изменят иранскую политику Трампа, Израилю придется рассмотреть вопрос о выстраивании более прочных отношений с Россией и Китаем», – сказал Кара, выложив в твиттере фотографию себя с бывшим послом США в Израиле Дэвидом Фридманом.

«До сих пор Израиль всегда учитывал американские интересы в отношениях с Россией и Китаем», – продолжил Кара. «В прошлом мы даже отменили крупную оружейную сделку с Китаем, чтобы успокоить США.»

«Тем не менее, если Байден откажется от признания Америкой суверенитета Израиля над Голанскими высотами и подпишет ядерное соглашение с Ираном, соглашение, которое ставит под угрозу существование и безопасность Государства Израиль, мы должны работать над укреплением стратегических связей с Китаем и Россией, начиная со сделки с Хайфским портом»

И это не пустые угрозы. Израиль годами дружит с Китаем. Даже Майк Помпео в прошлом году должен был сказать Нетаньяху, чтобы тот отказался от заключения такого большого количества сделок с Китаем.

Как отметил Кара, Израиль также, несмотря на возражения США, продолжил переговоры о соглашении с Китаем о Хайфском порте.

И это наш "ближайший союзник?”

Крис Менахан

http://perevodika.ru/articles/1210687.html – цинк

http://www.informationliberation.com/?id=62044 – оригинал

Хотят ли Россия и Китай вступить в союз с Израилем? А их никто и не спрашивал.

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