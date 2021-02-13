Исследование: Слепые землекопы живут дольше из-за короткой иммунной памяти

13.02.2021, 22:06, Разное

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Группа ученых из России, Израиля и Чехии в ходе исследования обнаружила, что некоторые слепые землекопы живут дольше из-за короткой иммунной памяти. Живущие под землей дикие грызуны практически не подвержены возрастным и онкологическим заболеваниям.

Многие годы изучая адаптивную иммунную систему долгоживущих слепых землекопов биологи заметили, что продолжительность жизни вида в большинстве случаев зависит от размера его тела, например, мыши, птицы и крысы имеют относительно короткую продолжительность жизни. С другой стороны, слоны, большие кошки и люди, как правило, живут намного дольше.

Ученые выявили некоторые исключения из правила – так, некоторые виды слепых землекопов живут 20 и более лет – и у большинства из них не развиваются раковые опухоли. В этой новой работе исследователи стремились лучше понять, почему эти подземные животные живут так долго и почему они не болеют раком.

Работа включала изучение клеток иммунной системы слепых землекопов в течение их жизни, уделяя особое внимание зрелым Т-клеткам и В-клеткам и сравнивая то, что они обнаружили, с иммунными клетками человека и мыши. Эти два типа иммунных клеток обычно связаны с долговременной памятью иммунной системы у млекопитающих и выработкой антител. Благодаря такой особенности люди могут стать невосприимчивыми к определенным заболеваниям после первоначального заражения.

Исследователи обнаружили очень мало Т- или В-клеток в иммунных клетках слепых землекопов. Это говорит о том, что они не обладают долговременной иммунной памятью и должны бороться с каждой новой инфекцией, как если бы их организм никогда ее раньше не видел.

Тела “слепышей” менее подвержены воспалительным реакциям, часто связанным с другими млекопитающими. Было выявлено, что хроническое воспаление в некоторых случаях связано с развитием раковых опухолей. Исследователи также обнаружили, что количество «запасных частей», связанных с иммунными телами, и их разнообразие не уменьшается с возрастом у слепых землекопов, как это происходит у людей и мышей.

Высокая сопротивляемость онкологическим заболеваниям у слепых землекопов может иметь связь с их способностью выживать в условиях резких изменений количества подачи кислорода. На слепых грызунов почти не действуют канцерогенные вещества, провоцирующие развитие рака у крыс и мышей.

Ученые доказали, что клетки слепых землекопов способны противостоять раковым клеткам из различных тканей и организмов, включая человеческий. Полученные результаты дают возможность предположить – если получится определить вещества, выделяемые слепыми землекопами, и их воздействие на патогены, можно будет разработать эффективное средство для борьбы с любыми видами рака и некоторыми заболеваниями.

Источник: medicalxpress.com