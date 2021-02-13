 

Новая социальная сеть Clubhouse стремительно набирает очки

13.02.2021, 22:05, Новости дня
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Среди пользователей Интернета все больше разговоров о новой социальной сети Clubhouse, отмечают эксперты. Владельцы данного ресурса пытаются привлечь как можно больше участников, что им, кажется, удается.

Для того чтобы вывести на рынок такой продукт, сегодня необходимо предложить какие-то уникальные условия, говорят специалисты по интернет-маркетингу.

Впервые сеть засветилось в глобальном пространстве почти год назад. Ее отличия состояли в возможности создавать отдельные «комнаты» для общения с друзьями. Кстати, во многом помогает продвижению соцсети то, что знаменитости вроде Илона Маска уже завели в ней свои аккаунты. Напомним, что идея создания Clubhouse принадлежит бывшим сотрудникам компании Google. На сегодня в сети зарегистрировано около трех миллионов человек.



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