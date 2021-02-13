Ученые зафиксировали способность ИИ манипулировать сознанием людей

13.02.2021, 22:05, Новости дня

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Искусственный интеллект легко обнаруживает слабые места в человеческом сознании, а также способен им манипулировать, утверждают ученые.

Такая способность ИИ зафиксирована у последних поколений нейросетей. Представители науки предупреждают, что современная электроника уже получает новые способности, которые могут создать условия конфронтации с человечеством в целом.

«Первый звоночек» прозвучал, когда ИИ научился четко определять привычки каждого человека, анализировать его распорядок дня и предлагать эффективные решения по устранению проблем. Сама по себе такая ситуация уже означает, что искусственный интеллект способен управлять нашей жизнью. Также современный ИИ способен с точностью до 70% прогнозировать действия конкретного индивида.