 

Археологи рассказали о массовом вымирании африканских племен в VII веке нашей эры

13.02.2021, 22:05, Новости дня
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Многочисленные археологические находки в бассейне реки Конго подтверждают, что примерно три тысячи лет назад в бассейне африканской реки Конго было многочисленное население, которое ученые называют племенами банту. Однако примерно в VII веке нашей эры их история прерываются.

До указанной даты людей было много, так как в земле осталась масса осколков керамики и других артефактов. Затем, примерно до 1000 года н.э. – какой-то провал.

Наиболее вероятной на сегодня является версия эпидемии смертельной болезни, от которой могла пострадать древняя африканская цивилизация. Не исключено, что в результате погибли все или почти все. Кстати, примерно в этот же период зафиксирована эпидемия чумы Юстиниана, бушевавшей в Европе и на территории Эфиопии несколько столетий и унесшей жизни примерно 100 миллионов человек.



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