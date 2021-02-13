 

Мнение: Twitter заблокировал аккаунт делегации России на переговорах в Вене

13.02.2021, 22:04, Разное
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Twitter заблокировал аккаунт делегации России на переговорах в Вене

Администрация Twitter заблокировала официальный аккаунт делегации России на переговорах в Вене по безопасности и контролю над вооружениями.
Об этом сообщил в Twitter глава делегации Константин Гаврилов в своём личном аккаунте.
По его словам, учётная запись делегации была заблокирована 12 февраля.
«В чём причины? Альтернативная позиция России в оценке текущей политической ситуации в Европе, озвученная на семинаре ОБСЕ по военным доктринам?» — написал дипломат.
Он назвал явной цензурой блокировку официальных аккаунтов, которые отражают принципиальную позицию стран.

https://russian.rt.com/world/news/831945-blokirovka-akkaunta-v-twitter – цинк
https://twitter.com/armscontrol_rus – заблокированный аккаунт российской делегации

Вопрос о том, почему Твиттер до сих пор не заблокирован России несмотря на очевидную кампанию цензуры, представляется достаточно интересным.
Если кто-то думает, что если Твиттеру выпишут штраф в 3 млн. рублей и все наладится, то нет, не наладится.

Источник: Colonel Cassad



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