 

Зеленский надеется привлечь в Украину туристов из ОАЭ

13.02.2021, 22:02, Новости дня
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Украина может привлечь туристов из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил агентству Emirates News Agency WAM в интервью, стенограмму которого опубликовал 13 февраля Офис президента.

“Пандемия внесла свои коррективы, но мы преодолеем ее последствия, украинцы возобновят свои путешествия в Эмираты, а эмиратцы, в свою очередь, свободно будут открывать для себя Украину, которая также имеет бесчисленное количество уникальных туристических мест”, – сказал он.

Президент считает, что Украина сумеет привлечь жителей ОАЭ в качестве гостей.

“Наше агентство туризма обсудит эти вопросы с министерством экономики ОАЭ. У нас немало туристических “магнитов”, – подчеркнул Зеленский.

По его данным, в ОАЭ проживает около 15 тыс. украинцев, а всего страну посетили в 2019 году более 250 тыс. граждан Украины.

Зеленский отметил, что развитию туризма способствует безвизовый режим между странами.

13 февраля президент Украины вместе с супругой Еленой прибыл в ОАЭ с официальным визитом. Запланированы переговоры Зеленского с наследным принцем Абу-Даби и руководством страны, а Елена Зеленская встретится с министром культуры и молодежи ОАЭ.

Офис президента Украины объявлял, что визит Зеленских в ОАЭ пройдет 14–15 февраля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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