Байден намерен закрыть тюрьму Гуантанамо. Оставить ее принимал решение Трамп

13.02.2021, 22:02, Новости дня

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Американскую военную тюрьму Гуантанамо на Кубе президент США Дональд Трамп намерен закрыть. Об этом 12 февраля сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, информирует “Голос Америки”.

По ее словам, учреждение закроют до конца президентского срока Байдена.

“Это, безусловно, цель и наше намерение”, – сказала Псаки.

“Голос Америки” отмечает, что сейчас в Гуантанамо 40 заключенных. Максимальное количество людей, которое там содержалось – около 780.

Тюрьма США в Гуантанамо была открыта президентом Джорджем Бушем в 2002 году, туда были доставлены из Афганистана первые 20 человек, подозреваемые “в участии в боевых действиях на стороне исламских экстремистов” – талибов.

С 2002-го по 2006 год через нее прошли свыше 750 иностранцев, захваченных американскими войсками в ходе операций на территории Афганистана и Ирака. Все они, по утверждению американских военных, участвовали в операциях на стороне “Аль-Каиды” или движения “Талибан”. Большинство из заключенных этой тюрьмы содержались в ней годами без предъявления обвинения или судебного разбирательства, так как не были обеспечены правами, которые применяются к гражданам в США.

В феврале 2016 года экс-президент США Барак Обама представил план по закрытию тюрьмы Гуантанамо. Он заявил, что ее работа содействует пропаганде экстремистов, осложняет отношения США с ключевыми союзниками и истощает бюджет департамента оборонных ресурсов. Чтобы закрыть Гуантанамо, власти США запланировали определить возможности для передачи оставшихся осужденных на родину или в тюрьмы строгого режима на территории США.

В марте 2017 года на тот момент глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что 122 заключенных, которые содержались в тюрьме Гуантанамо и были выпущены администрацией Обамы, вернулись на поле боя, а в январе 2018 года он отменил решение о закрытии тюрьмы в Гуантанамо.

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