Полиция Кипра разогнала демонстрантов слезоточивым газом и водометами

13.02.2021, 22:00, Новости дня

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Кипрская полиция с помощью водометов и слезоточивого газа разогнала в Никосии несанкционированную демонстрацию сторонников борьбы с коррупцией и противников введенных в связи с коронавирусом ограничений, сообщило Cyprus Mail.

Шествие под лозунгом «Хватит!», организованное различными общественными группами и призванное выразить протест против «государственного авторитаризма», началось в парке «Колокасис» в исторической части Никосии около 16.00 (17.00 мск). Напряженность стала возрастать после того, как стражи порядка, ссылаясь на запрет на проведение собраний и шествий в период пандемии, призвали протестующих разойтись. Спустя полтора часа демонстрация была разогнана при помощи примененных полицией спецсредств, передает ТАСС.

Водометы были применены на проспекте Архиепископа Макариоса III, чтобы не позволить протестующим добраться до центральной в кипрской столице площади Свободы. Как сообщают свидетели, ударом струи была сбита с ног женщина, которая потеряла сознание после того, как при падении ударилась об уличный столб. Пострадавшую пришлось госпитализировать.

Власти не позволили большим группам желающих принять участие в шествии, заблокировав проходы к основной зоне протестов, в результате в акции смогли принять участие от 300 до 400 человек. Маршруты тех, кто пытался обойти кордоны полиции по маленьким улицам, власти отслеживали с помощью дронов.

Напомним, 31 января в Амстердаме задержали более 30 демонстрантов, а 25 января полиция Нидерландов задержала не менее 70 человек, применив для разгона протестующих спецназ. 24 января для разгона демонстрантов полиция Нидерландов применила дубинки, слезоточивый газ и водометы. Тем временем во Франции 30 января полиция применила против участников акции протеста водометы и слезоточивый газ. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему европейцы восстают против власти.