Мнение: Письмо: “После того как стриггерило”

13.02.2021, 21:32, Разное

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В этом письме автор описывает, как ей мешают чужие баги, но имеет в виду не баги, а действия людей, которые кажутся ей неверными. Она бы хотела исправить окружающих так, чтобы они стали ей удобней. Иначе они все ей мешают. Наличие чужой воли очень мешает бедному автору.

Самостоятельно разбирайте, потому что это беспробудный рапан, а я теперь хочу разбирать только рыб и нерыб.

prst_tak

Здравствуйте, Эволюция!

Вы писали, что мешают не чужие баги, а свои. Я пока не могу понять, как это происходит, присылаю свои истории на эту тему.

Первая: Я работаю в одной компании, и увидела в ней возможность предложить своему другу подработку на выходные. Он выполнил задание, но требовались доработки, я пыталась ему объяснить четко и ясно, какие исправления необходимы, но что-то не шло, и, когда я попыталась как-то поднять на поверхность его сложности и поговорить об этом (формулировка была не очень, признаю), он сказал, что я туманно объясняю, хотя я старалась объяснять максимально четко для меня (я могла бы уходить совсем в абстракции, говорить какие-то общие вещи, но стараюсь так не делать). Он сказал это так, что я виновата, что он не понимает. Я решила, что он не подходит для этой работы, если надо объяснять еще больше. Мне очевидно, что он мог бы больше прояснять, что я хотела исправить, как вариант, или показать желание разобраться, или не торопиться сдавать задание, но нет, всего этого не было. Он правда был заинтересован в этой подработке, где мой косяк в этой ситуации?

Вторая: Я проходила коучинговую группу, и у меня мб завышенные ожидания от такого мероприятия, но, по моему мнению, я результата скорее не увидела. И это норм. Не все мои ожидания должны оправдываться. Я старалась вникнуть в процесс и в конце не выражала претензий, что мне не понравилось, скорее, уходила от ответа и перечисляла плюсы (я даже думала, что, может быть, трусость и привела меня к такому результату). Но на последней встрече у меня спросили, что я думаю по всему этому поводу, я честно сказала, что они пытаются представить результат лучше, чем он есть, и скатываются в пустые обсуждения вместо того, чтобы был четкий результат. Звучит как училка, но она была выраженнее, раньше я открыто ко всем лезла, теперь решаю только за себя. На следующий день после такого на обучении у нее коучингу она начала говорить, какие у нее великолепные результаты, и есть люди, которые ее благодарят, хотя она не понимает, что было сделано, и есть люди, вокруг которых она старается, но они скептично относятся к результату. То есть она всегда права. Потом она не смогла мне ответить на вопрос, как она оценивает результат. Все это не вызывает у меня доверия, но так-то мне все равно, как она работает, я бы могла у нее учится, если бы все это было менее эмоционально, но при таком отношении к моим попыткам разобраться я поняла, что это невозможно. Вот как поступать после того, как стриггерило? Уже ничего не исправишь? Или надо как-то признавать, что ты неправ (что очень сложно)?

Третья: На работе есть тестировщица, которая меня бесит. И я могла бы не замечать всех ее претензий, это меня не задевает. Но ей дали задачу, и она не пыталась разобраться сама, а наш менеджер пытался меня привлечь к помощи ей. А я не понимаю, как помочь, мне кажется, от меня требуют слишком много. В этой ситуации я правда не могла ей помочь, я же не могу за неё делать её часть работы. В моей голове были представления о том, что я должна была ее действия поправить для того, чтобы результат был достигнут, я со своей точки зрения ничем не могла помочь. Но не могла же я обвинять ее в чем-то, а других причин отсутствия помощи ей я не смогла придумать. Вот как ее действия могли бы мне не мешать, я не понимаю. Как правильно было бы поступить в этом случае?

Перечитала пост про чужие баги, там говорится, что людям приятно общаться с человеком без багов, но я совсем не могу понять, как это достигается. Я стараюсь понять про границы, и того, что я делаю, очевидно, недостаточно для хороших границ, но не понимаю, чего мне не хватает.

Спасибо за вашу работу!