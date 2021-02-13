 

Липовая “богатая наследница” вышла из нью-йоркской тюрьмы

13.02.2021, 21:22, Разное
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Issued on: 12/02/2021 

Мошенница Анна Сорокина, которую видели в  этом  суде в 2019 году, освобождена из тюрьмы.  TIMOTHY A. CLARY AFP/File

New York (AFP)

«Тюрьма настолько утомительна, что вы даже не догадываетесь», – написала  фальшивая “богатая наследница” русско-немецкого  происхождения  Анна Сорокина в Instagram под черно-белой фотографией, где  она спит в черных очках.

Сорокина  выложила  эту  фотографию для  75 000   своих фолловеров в  четверг после ее освобождения из тюрьмы Альбиона среднего уровня безопасности в Нью-Йорке, где она провела три года и четыре месяца за кражу десятков тысяч долларов из банков, отелей и у  друзей.

Сорокина, дочь русского водителя грузовика, которая жила в Германии, по прибытии в США в 2016 году  превратилась в светскую львицу Анну Делви, придумав сложную предысторию, которая, как она надеялась, поможет ей выманить  миллионы долларов.

Она была признана виновной по нескольким пунктам обвинения в воровстве в крупных размерах, а также в краже услуг, обманом заставив несколько банков предоставить ей ссуды на десятки тысяч долларов, и приговорена к тюремному заключению на срок от четырех до 12 лет.

«Она находится под условно-досрочным освобождением на 10 лет», – сказала AFP в пятницу ее адвокат Одри А. Томас, заявив, что Сорокина не была освобождена от наказания досрочно.

«Она даже не может открыть банковский счет без разрешения Совета по условно-досрочному освобождению … Она не  уходит из-под контроля», – добавила Томас.

Томас отказалась  сообщить, будет ли 30-летняя  Сорокина  депортирована  в Германию. На момент осуждения у нее была просроченная туристическая виза.

«Следующий шаг для Анны – это построить свою жизнь и жить с подобием нормальности», – сказала она.

Поклонники в Instagram  приветствовали возвращение Сорокиной, называя ее «королевой».

Мошенническая  эпопея Сорокиной началась вскоре после ее приезда в США, в результате  она проникла в высшие круги нью-йоркского общества.

По словам прокуратуры Нью-Йорка, с ноября 2016 года по август 2017 года ей удавалось бесплатно путешествовать на частных самолетах и ​​месяцами жить в роскошных отелях Манхэттена, не оплачивая счетов.

Суд заслушал один инцидент, когда она сбежала из  отеля Beekman на Манхэттене после 16-дневного пребывания  не оплатив  счет в 11 000 долларов.

Netflix купил права на ее историю для сериала, написанного продюсером Шондой Раймс, с актрисой Джулией Гарнер в главной роли.

Сорокина использовала десятки тысяч долларов, которые она получила в виде гонорара Netflix и платы за консультации, для оплаты своих адвокатов, штрафов и реституции.

Актриса, сценарист и режиссер Лена Данэм позже объявила, что также адаптирует сюжет для маленькой сцены.



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