Липовая “богатая наследница” вышла из нью-йоркской тюрьмы

13.02.2021, 21:22, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Issued on: 12/02/2021

Мошенница Анна Сорокина, которую видели в этом суде в 2019 году, освобождена из тюрьмы. TIMOTHY A. CLARY AFP/File

New York (AFP)

«Тюрьма настолько утомительна, что вы даже не догадываетесь», – написала фальшивая “богатая наследница” русско-немецкого происхождения Анна Сорокина в Instagram под черно-белой фотографией, где она спит в черных очках.

Сорокина выложила эту фотографию для 75 000 своих фолловеров в четверг после ее освобождения из тюрьмы Альбиона среднего уровня безопасности в Нью-Йорке, где она провела три года и четыре месяца за кражу десятков тысяч долларов из банков, отелей и у друзей.

Сорокина, дочь русского водителя грузовика, которая жила в Германии, по прибытии в США в 2016 году превратилась в светскую львицу Анну Делви, придумав сложную предысторию, которая, как она надеялась, поможет ей выманить миллионы долларов.

Она была признана виновной по нескольким пунктам обвинения в воровстве в крупных размерах, а также в краже услуг, обманом заставив несколько банков предоставить ей ссуды на десятки тысяч долларов, и приговорена к тюремному заключению на срок от четырех до 12 лет.

«Она находится под условно-досрочным освобождением на 10 лет», – сказала AFP в пятницу ее адвокат Одри А. Томас, заявив, что Сорокина не была освобождена от наказания досрочно.

«Она даже не может открыть банковский счет без разрешения Совета по условно-досрочному освобождению … Она не уходит из-под контроля», – добавила Томас.

Томас отказалась сообщить, будет ли 30-летняя Сорокина депортирована в Германию. На момент осуждения у нее была просроченная туристическая виза.

«Следующий шаг для Анны – это построить свою жизнь и жить с подобием нормальности», – сказала она.

Поклонники в Instagram приветствовали возвращение Сорокиной, называя ее «королевой».

Мошенническая эпопея Сорокиной началась вскоре после ее приезда в США, в результате она проникла в высшие круги нью-йоркского общества.

По словам прокуратуры Нью-Йорка, с ноября 2016 года по август 2017 года ей удавалось бесплатно путешествовать на частных самолетах и ​​месяцами жить в роскошных отелях Манхэттена, не оплачивая счетов.

Суд заслушал один инцидент, когда она сбежала из отеля Beekman на Манхэттене после 16-дневного пребывания не оплатив счет в 11 000 долларов.

Netflix купил права на ее историю для сериала, написанного продюсером Шондой Раймс, с актрисой Джулией Гарнер в главной роли.

Сорокина использовала десятки тысяч долларов, которые она получила в виде гонорара Netflix и платы за консультации, для оплаты своих адвокатов, штрафов и реституции.

Актриса, сценарист и режиссер Лена Данэм позже объявила, что также адаптирует сюжет для маленькой сцены.