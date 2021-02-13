В отцепленном вагоне

13.02.2021, 21:18, Разное

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О меморандуме провидца в штанах.

Ну не получился пока (к счастью) мир, каким его видят наше государственное устройство и лично Константин Богомолов. Но чего так расстраиваться.

Не такой уж он плохой режиссер. Его спектакли, как и наша политическая жизнь, кому-то нравятся. Хотя мерещится: если позакрывать потоки информации и придавить международную культурную экспансию, то местные деятели домашней культуры обретут значение международных величин.

Не надо обижаться на время. Оно не заметит ни ваших обид, ни ваших откровений.

Сажайте свой сад. Может быть, иное яблоко окажется добрым, без червоточины.

Разумеется, производитель культурного продукта может декларировать любое заблуждение как откровение. Во утешение собственного беспокойства по своему поводу. Однако другого способа доказать свою правоту понимания мира, кроме профессионального мастерства, нет.

В старые времена на спектакли и выставки, прославляющие выбор временных (куда против природы) отцов существовавшего режима, привозили из гарнизонов для заполнения залов ни в чем не повинных солдат. Теперь этот контингент, впрочем, без униформы, часто сам идет в логово искусства, чтобы удовлетворить свою печаль от невозможности жить настоящим.

Я сочувствую тоскливому образу жизни успешных защитников идеологического фронта. Конечно, хочется, чтоб тебя полюбили совсем не эти, а те, чьей свободе восприятия завидуешь. Ведь они, дураки, живут своей раздражающей, отдельной — какой хотят — жизнью.

И мир, за пределами нашей прелестной досягаемости, тоже живет, увы, отдельно.

Ненависть непродуктивна. Слюной злобы не склеишь горшок, в котором варится цивилизация, даже если он только треснул.

Ты умеешь что-то? Вот и лепи упорно, если хочешь результата. Есть талант — будешь известен, коль это тебя волнует. В своем деле.

А Богомолов, бедный, видимо, почувствовал одиночество недостаточного признания.

Глядишь, солдаты, которые все больше заполняют театры наших улиц, останутся им довольны.

Кто постарше, помнят манифест Нины Андреевой «Не могу поступаться принципами». Тоже пошумела провидица (в юбке) неудач современной ей жизни с подачи секретаря ЦК КПСС Лигачева. Да и забылась.

Так и здесь будет, но наш — в штанах — пусть не сильно расстраивается. Он все еще довольно молод, и, даст Бог, вдруг да слепит на сцене что-то достойное внимания его сегодняшнего неприятеля — мира продуктивных людей. Вот и слава.

Поезд идет. И глупо оказаться с группой единомышленников в отцепленном вагоне.

Юрий Рост

Новая газета

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