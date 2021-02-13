 

Женщины лучше мужчин умеют «читать мысли»

13.02.2021, 21:12, Новости дня
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Еще одну существенную разницу между представителями обоих полов обнаружили британские психологи из Батского университета. Они решили проверить, правдой ли является то, что женщины лучше мужчин умеют читать чужие мысли.

Разумеется, речь идет вовсе не о телепатических способностях, которые у людей проявляются крайне редко. Под понятием «чтение мыслей» подразумевается умение в процессе общения достаточно точно определять эмоциональное состояние другого человека и фиксировать его изменения.

Исследования доказали, что женщинам обычно это удается гораздо лучше, чем мужчинам. В результате они могут пользоваться естественным для себя детекторам лжи, так как практически мгновенно замечают неискренность в словах собеседника.



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