Российские ученые установили, что перелеты из РФ в США опасны для здоровья

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13.02.2021, 21:12, Новости дня
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Маршрут движения пассажирских самолетов из РФ в Соединенные Штаты проложен не лучшим образом, утверждают ученые из Института прикладной геофизики имени академика Е.К. Федорова. Это удалось доказать в процессе проведенных исследований.

Речь идет вовсе не о логистике, а о банальном солнечном излучении, которое человек получает в огромном количестве во время длительного перелета на большой высоте, уточняют специалисты. Так что же, в самолет вообще не садиться?

Ученые напоминают, что нормальная доза солнечного излучения для человека составляет около одного миллизиверта в год. Если же вы находитесь на высоте 10 тыс. метров, то получаете от 2 до 4 микрозивертов в час. Но путь до Соединенных Штатов лежит через северные широты, где в момент увеличения солнечной активности можно на той же высоте получить облучение в 5 миллизивертов за час. Получается, что за 20 часов полета вы «соберете» норму за сто лет, а это уже опасно для организма.



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