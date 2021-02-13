Мнение: Ретро-фотографии от Марины Амарал

13.02.2021, 21:10, Разное

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Ретро-интересности из блога художницы-колориста Марины Амарал.





В 1889 году редактор британского журнала попросил одиноких женщин написать и объяснить, почему они не были замужем.

«Потому что мне доступны другие профессии, в которых рабочий день короче, работа более приятна, а оплата, возможно, лучше». – Мисс Флоренс Уоттс, 29 High Street.



«Потому что я не хочу увеличивать свой зверинец из домашних животных и считаю, что мужчина-животное менее послушен, чем собака, менее ласков, чем кошка, и менее забавен, чем обезьяна». – Мисс Спарроу, 9 Manor Place



"Потому что я как наш добровольческий стрелковый батальон: всегда готова, ни никому пока что не нужна." – Мисс Энни Томпсон, № 2А, Белмонт-стрит.



Почти уверена, что эта девушка убила фотографа сразу после того, как он сделал ее снимок.



Загрузка парохода. Новый Орлеан 1903-й. (колоризация)



Серфер. Гавайи 1890-й год.



Книжный магазин. Копенгаген. 1899-й год.



"Вдохновение". Американский немой драматический фильм 1915-го года. Считается 2-м американским не порнографическим фильмом с женской наготой.



Французский священник идет по полю боя. Первая мировая война.



Священник Луис Мария Падилья, капеллан военно-морской базы Пуэрто-Кабельо, держит на руках умирающего солдата, который умер через несколько секунд после фотографии. Фото сделано во время попытки государственного переворота в Венесуэле в 1962-м году.



Французская куртизанка Маргарита Альбер, которая крутила роман с будущим британским королем Эдурдом VIII, а в 1923-м году убила своего мужа, египетского аристократа Али Фахми в отеле "Савой" в Лондоне.



Владимир Маяковский в 20 лет.



Рыбный рынок Брюсселя. 1880-й год.



Американский художник Уильям Сидни Маунт. Фото сделано не позднее 1868-го года.





Смена эпохи.



Валентина Терешкова во время тестов.



Итальянские эмигранты на острове Эллис в камере заключения. 1905-й год. 1700 человек были заперты в камере рассчитанной на 600.



Канно Сугако. Анархистка и одна из первых борцов за права женщин в Японии, казненная за участие в заговоре с целью убийства императора. Является единственной женщиной в императорской Японии, которую казнили за измену.



Итальянская семья. Конец XIX века.



Реклама протезов. Конец XIX века.



Молочник. Новый Орлеан. "Нулевые" годы XX века.



Мужчина кормит куклу. Контекст непонятен.



"Новый вид спорта – Минтонетт". Позднее его назовут волейболом. Массачусетс.1895-й год.



Отель "Понс-де-Леон". Флорида. 1905-й год. (колоризация)



Американские подводные диверсанты обедают на борту подводной лодки "Бурфиш" недалеко от Пелилиу. На следующий день после этого снимка они будут взяты в плен и казнены японцами.



Служба под открытым небом во время "испанки". Сан-Франциско, 1918-й год. Бил Гейтс уже тогда хотел всех чипировать и заставлял носить маски.



Дезинфекторы. Лондон. 1877-й год.



Ветеран гражданской войны в США с протезом.



Веллингтонские Амазонки. Женское стрелковое ополчение 1899-1902 годы.

И немного веселого средневековья.

https://twitter.com/marinamaral2 – цинк (по ссылке у Марины еще масса годноты в стиле ретро).

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