 

Умер олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Юрий Власов

13.02.2021, 21:08, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Утром 13 февраля в Москве скончался олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Юрий Власов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на президента Федерации тяжелой атлетики России Максима Агапитова.

Власову было 85 лет, причина смерти не сообщается.

Власов родился 5 декабря 1935 года в Макеевке Донецкой области. Он стал олимпийским чемпионом в 1960 году в Риме, победив в тяжелой весовой категории. В 1964 году на Олимпиаде в Токио он стал серебряным призером.

За свою карьеру тяжелоатлет установил 31 рекорд мира и 41 рекорд СССР. На Олимпийских играх в Риме и Токио он был знаменосцем советской делегации.

Власов с 1959 года занимался литературной деятельностью, в конце 1980-х годов был народным депутатом СССР, а с 1993-го по 1995-й – депутатом Госдумы РФ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / В ЮНЕСКО задумались о лишении российских артистов статусов послов доброй воли

28.10 / Бренд Opel представил обновленную модификацию кроссовера Corsa Ultimate

21.10 / Напряжённость между Китаем и США ведёт к расколу интернета

31.08 / Ефремов в суде предложил адвокату встать на колени

15.10 / Зеленский озвучил тему всеукраинского опроса, в РФ зарегистрировали вторую вакцину от COVID-19. Главное за день

28.07 / Пашу рассказал о будущем лейбла Black Star

18.10 / В Москве за ночь выпало более 15% месячной нормы осадков

24.09 / N-TV – пьяные неонацисты напали на прохожих в Германии

23.10 / Глава Государственной судебной администрации Украины подал в отставку

05.10 / Гинцбург усомнился в коллективном иммунитете к коронавирусу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска