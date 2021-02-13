Умер олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Юрий Власов

13.02.2021, 21:08, Новости дня

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Утром 13 февраля в Москве скончался олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Юрий Власов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на президента Федерации тяжелой атлетики России Максима Агапитова.

Власову было 85 лет, причина смерти не сообщается.

Власов родился 5 декабря 1935 года в Макеевке Донецкой области. Он стал олимпийским чемпионом в 1960 году в Риме, победив в тяжелой весовой категории. В 1964 году на Олимпиаде в Токио он стал серебряным призером.

За свою карьеру тяжелоатлет установил 31 рекорд мира и 41 рекорд СССР. На Олимпийских играх в Риме и Токио он был знаменосцем советской делегации.

Власов с 1959 года занимался литературной деятельностью, в конце 1980-х годов был народным депутатом СССР, а с 1993-го по 1995-й – депутатом Госдумы РФ.

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