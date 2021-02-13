Клопотенко разработал меню для украинских школ

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13.02.2021, 21:08, Новости дня
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Украинский кулинар Евгений Клопотенко совместно с диетологами и технологами разработал меню на месяц для школ. Об этом он написал 12 февраля в Facebook.

По его словам, в меню около ста рецептов для завтраков, полдников, обедов и ужинов.

“Все эти рецепты уже скомбинированы в полноценные приемы пищи. Это означает, что теперь школам не нужно будет самим составлять меню, у них будут готовы технические карты. Это облегчит работу работникам школьных столовых, а также станет гарантией, что дети будут получать пищу, которая хорошо сочетается между собой и разнообразна”, – отметил кулинар.

На дегустации меню присутствовала первая леди Украины Елена Зеленская, представители Министерства образования и науки.

“Также мы пригласили школьников, чтобы получить их фидбэк по поводу меню, поскольку все это делается исключительно для детей. Поэтому их мнение важно. Вместе с рабочей группой мы обсудили дальнейший план действий по осовременивания школьного меню”, – написал Клопотенко.

По его информации, позже меню будет представлено на всеукраинском уровне.

https://www.facebook.com/evgeniy.klopotenko/posts/4994127617323972

Клопотенко в комментариях к своему посту сообщил, что его команда разработает меню для детских садов.

“Знаем о проблемах с питанием в детских садах, мы уже начали работать над созданием меню. Чуть позже представим его и выложим в свободный доступ, чтобы все желающие могли с ним ознакомиться”, – написал он.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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