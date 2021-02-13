Сборная РФ по буллитам обыграла Швецию в матче Еврохоккейтура
13.02.2021, 21:06,
Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Сборная РФ одержала победу над национальной командой Швеции в матче третьего этапа Еврохоккейтура – Шведских хоккейных игр.
Встреча, прошедшая в субботу в Мальме, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу россиян. В составе российской команды отличился Данила Моисеев на 37-й минуте, у шведов в основное время шайбу забросил Эмиль Петтерссон (27). Победный буллит реализовал Владимир Бутузов, передает РИА «Новости».
Ранее сборная РФ по теннису выиграла Кубок Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР Cup) в австралийском Мельбурне.
Смотреть комментарии → Комментариев нет