Сборная РФ по буллитам обыграла Швецию в матче Еврохоккейтура

13.02.2021, 21:06, Новости дня

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Сборная РФ одержала победу над национальной командой Швеции в матче третьего этапа Еврохоккейтура – Шведских хоккейных игр.

Встреча, прошедшая в субботу в Мальме, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу россиян. В составе российской команды отличился Данила Моисеев на 37-й минуте, у шведов в основное время шайбу забросил Эмиль Петтерссон (27). Победный буллит реализовал Владимир Бутузов, передает РИА «Новости».

Ранее сборная РФ по теннису выиграла Кубок Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР Cup) в австралийском Мельбурне.