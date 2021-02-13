Маргарита для Богомолова – Личное мнение

13.02.2021, 20:52, Разное

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Когда я вчера публиковала пост о том, что пришла пора Костику Богомолову откреститься от заполошной бабёнки в костюме лошади и становиться академическим режиссёром — маститым, именитым мастером — о Маргарите Симоньян я и не думала.



Фото: Соцсети

Я написала дословно следующее:

Костик выжмет из Ксении всё, что ему нужно, и пойдёт дальше. Женится на какой-нибудь женщине, уже уровнем намного выше, чем Собчак: с незапятнанной репутацией и связями в правительстве. Станет мэтром. Будет снимать кино на бюджетные деньги, получит орден или даже два, проживёт в сытости.

Всё у него сложится хорошо.

Кто будет следующей женой Богомолова?

Вы на этот вопрос ответили.

Кандидатурой, наиболее часто встречающейся в ваших ответах, оказалась Маргарита Симоньян.

Вспомнила о Ритке. Полезла к ней чисто глянуть, не похудела ли её толстая жопа (немного сдулась: молодец, Ритон). И что вы думаете я там обнаружила?

Целую статью о том, насколько блестящ Богомолов.

Приведу выдержки:

Что касается статьи Богомолова.

Блестящая статья, тут и спорить не о чем. Подписываюсь под каждым словом…

Отдельная уважуха внутренней свободе и смелости автора…

От текстов оппонентов Богомолова разит таким пыльным позднесоветским наивняком, что поневоле вспоминаешь эмигрантские тексты Довлатова, где он, почти уже не скрывая своего разочарования Америкой, все равно ее защищает и оправдывает вполне по-комсомольски. Потому что иначе придется же согласиться, что совок был прав. Третьего-то не дано.

Третье дано.

Третье как раз и представил нам Константин Богомолов.



О какой такой статье Богомолова идёт речь?

На днях Костик выжал из себя манифест о том, какой, оказывается, загнивающий сад — эта ваша Европа, назвав её «новым этическим рейхом».

В нацистском обществе человека стали натаскивать как собаку на ненависть к иному. В Новом этическом рейхе человека натаскивают на любовь и лишают права свободно ненавидеть. Ты больше не можешь сказать «я не люблю…», «мне не нравится…», «я боюсь…».

Европа — покинутый и оставленный на разграбление вишневый сад.



Как видите, Костик всё больше и больше озвучивает позицию, которую мы слышим на федеральный телеканалах: «Европа загнивает, там — рейх, а у нас — скрепы».

Даже пропагандистка со стажем Ритка поддержала Богомолова: всё Костик говорит правильно, «подписываюсь под каждым словом», «совок был прав».

Ну, что я могу сказать: ай да Богомолов, ай да сынок!

Позаигрывал с наивными либералами, когда ему это было выгодно, женился на дочке сенатора Нарусовой, получил квартирку и театрик, а теперь, когда пришла пора становиться маститым режиссёром, обласканным властью и, как следствие, снимающим кино на денежку из бюджета, топит за скрепы.

Вон даже Ритка его хвалит!

А Ксюша? А что Ксюша: она уже практически пройденный этап, режиссёру, которому скоро орден в Кремле получать, нужна жена посерьёзнее, а не вот это вот всё:



Фото: Соцсети

Единственный шанс для Ксюшеньки подольше повисеть на Костике, в которого, я уверена, она пошло влюблена, подобно простой, пустой бабе, — это сейчас быстро и энергично откреститься от любых либеральных идей, топить Навального и признать, что Путин прав. Во всём.



Фото: Соцсети

И это… Ты, Ксюш, не ссы выставить себя полной дурой. Ты этим, поверь, никого не удивишь. Вы с Костиком живёте в своей уютненькой реальности, в которой он — гениальный режиссёр, ты — политик и журналист, а вы оба — сложносочинённые люди.

На самом деле, он — приспособленец, который снимает говно. Ты — простая бабёнка с бревна дома 2, а вы вместе — некрасивые, потешные и до ужаса беспринципные персонажи полусветской Москвы. Не более того.

А вы что посоветуете Ксении? Как ей удержать возле себя любимого Костика?

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