Мнение: Энергетизм Оствальда

13.02.2021, 20:38, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Обсуждать подробно тему энергии начнем с идей ученого, который сформулировал энергетический императив и который является основоположником энергетизма.

Это русско-немецкий ученый Вильгельм Оствальд (1853-1932), родившийся в Риге, работавший сначала в России, потом в Германии, писавший на русском и немецком языках.

Он получил Нобелевскую премию по химии, множество научных наград, написал 77 учебников, сотни научных статей, был издателем известного научного журнала.

Этот великий и заслуженный человек главным делом своей жизни называл теорию энергетизма.

Но именно эта теория встретила стену непонимания и даже жесткий отпор, как среди ученых, так и в околонаучных кругах.

Вот физическая химия, основоположником которой тоже стал Оствальд, была принята с восторгом и благодарностью.

А его теория энергетизма, которую он считал самым важным своим открытием, была предана забвению.

Люди, изучавшие в вузах физическую химию, наверняка знают фамилию Оствальда, но наверное никто из читающих этот пост не в курсе его теории энергетизма.

Оствальд считал, что все происходящее в мире нужно воспринимать как обмен энергиями и как переход одной энергии в другую. Он считал, что материю тоже надо рассматривать как форму энергии. Материя – частный вид энергии. Он приводил доказательства того, какой прорыв это принесет науке и особенно науке о человеке.

В книге “Насущная потребность” он писал:

“Энергетика, какъ сознательное міровоззрѣніе, настолько молода, и какъ я долженъ сознаться, настолько бѣдна активными работниками (хотя уже и не бѣдна искренними приверженцами), что она покамѣстъ еще не въ состояніи собрать урожай, созрѣвшій на нивѣ физическихъ наукъ; поэтому едва ли возможно было думать объ обработкѣ новыхъ полей, пока мы не завладѣли еще плодами тѣхъ, которыя находятся уже вь нашихъ рукахъ.

Но въ послѣдніе годы во мнѣ созрѣло убѣжденіе въ полезности примѣнить энергетику во многихъ другихъ областяхъ, открышихся для меня въ связи съ изученіемъ нѣкоторыхъ проблемъ воспитанія и обученія. И убѣжденіе это сдѣлалось столь рѣшительнымъ и даже непреодолимымъ, что даетъ мнѣ право высказать слѣдующую мысль: прекраснѣйшіе успѣхи, какихъ только можетъ ожидать энергетика, быть можетъ, ждутъ ее какъ разъ въ этихъ высшихъ областяхъ изслѣдованія; именно въ этихъ областяхъ существуетъ сильнѣйшая потребность въ простомъ и всеобщемъ объединяющемъ принципѣ, который помогъ бы намъ разбираться въ путаницѣ рго и сопі га теоретическихъ и практическихъ вопросовъ жизни”.

Оствальд считал, что механическое представление о явлениях мира в отличие от энергетизма не может дать никакого (никакого) понимания психических процессов:

“Лейбницъ выставилъ противъ такого (механического) представленія правильное возраженіе, что психи- ческія явленія остаются въ этомъ случаѣ безъ объясненія. Въ самомъ дѣлѣ, еслибы мы какимъ-нибудь образомь получили возможность видѣть воочію даже всѣ движенія атомовъ мозга, сопровождающія данный процессъ мышленія, то мы видѣли бы при этомъ только движущіяся тѣльца, а не соотвѣтствующія имъ мысли, и происхожденіе послѣднихъ оставалось бы столь же неяснымъ, какъ и раньше.

Однако, несмотря на всю вѣскость этого возраженія, его игнорировали вплоть до тѣхъ поръ, пока, назадъ тому одно поколѣніе, Дюбуа Реймонъ не выдвинулъ его снова и не призналъ непреодолимымъ препятствіемъ для механическаго міровоззрѣнія.

Впрочемъ самъ онъ настолько глубоко быль убѣжденъ въ правильности этого послѣдняго, что онъ не могъ придти отсюда къ заключенію о его недостаточности; онъ полагалъ лишь, что здѣсь необходимо констатировать предѣлъ человѣческой способности познанія. Этотъ примѣръ достаточно характеризуетъ почти абсолютное господство механическаго міровоззрѣнія, по крайней мѣрѣ, въ средѣ естествоиспытателей, ко времени открытія закона сохраненія энергіи, и даетъ психологическое объясненіе того произвольнаго суживанія этого закона, о которомъ только что шла рѣчь”.

И дальше.

“Въ настоящее время мы встрѣчаемъ даже у тѣхъ авторовъ, которые нысіупаютъ защитниками кардинальнаго значенія понятія энергіи, нѣкоторый страхъ передъ признаніемъ энергіи, безъ всякихъ оговорокъ, субстанціей и передъ признаніемъ за нею, по крайней мѣрѣ, той же степени реальности, что и за матеріей. Все снова и снова мы встрѣчаемъ ту оговорку, что энергія есть только абстракція, математическая функція, обладающая лишь особымъ свойствомъ сохранять свое значеніе при всѣхъ обстоятельствахъ”.

Оствальд считал, что закон сохранения энергии – это главный закон, которым необходимо руководствоваться в своей психологической жизни. Пока не будет понято, что психическая энергия тратится на создание мысленных конструкций, на иллюзии и неосуществимые планы, человек не может расходовать энергию экономно.

Оствальд часто цитирует слова Гете:

«Какимъ образомъ мы можемъ научиться познавать самихъ себя? Никоимъ образомъ не путемъ размышленія, а только путемъ дѣйствія. Старайся исполнить твой долгъ, и ты тотчасъ узнаешь, что заключается въ тебгь.

«Что же составляетъ твой долгъ? Насущная потребность».

Насущной потребностью и Гете, и Оствальд называют такую потребность, которую человек не только очень хочет, но и может реализовать, реализация которой зависит от него и может осуществлять деятельно, а не в воображении.

Определить круг насущных потребностей и экономно распределять между ними свою энергию – задача человека.

А задача психологии – научить человека делать это как можно лучше, чтобы терять как можно меньше энергии.

У самого Оствальда была в жизни энергетическая катастрофа, после которой он и осознал важность энергии и сформулировал основы своей теории.

Беря на себя очень много разной работы, преподавательской и научной, он очень сильно переутомился, получил инсульт, в результате которого правая часть тела до конца жизни функционировала хуже. На целый год он был отстранен от работы и когда восстановился и впервые взял в руки научную статью, ощутил острую необходимость сознательного отношения к своей энергии. После этого Оствальд еще много и плодотворно трудился, вырастил пятерых детей, сделал много открытий в разных областях, например открыл законы цвета и написал гениальный труд по цветоведению, о котором я давно собираюсь рассказать. Но все это стало ему доступным в том числе потому, что он хорошо осознал, что такое энергия, как она вкладывается, умножается и как она теряется. И он стремился донести это другим.

У человека ограниченный запас жизненных сил, но человек отличается от животного тем, что научился с помощью технических приспособлений увеличивать объем доступной энергии. Оствальд описывает, что человек трансформирует химическую энергию пищи в физическую энергию мускулов, и в этом он подобен животному, но когда человек берет в руки палку, он увеличивает силу мускулов на длину этой палки, а когда он садится верхом на коня, он дополняет свою энергию энергией коня. Оствальд описывает, что сначала человек освоил простые орудия, потом стал использовать рабов, потом приручил животных, потом стал изобретать сложные технические средства и все это поэтапно позволяет человеку не ограничиваться запасом собственной энергии. Но запас личных сил человека остался прежним, как у небольшого животного, и если относиться к его расходу несознательно, человека ждут выгорания, истощения, срывы, апатии и психосоматические расстройства, а если хорошо представлять себе, что все в мире – это энергия, ее превращения и ее сохранения, можно не только счастливо и эффективно жить, но и сделать много полезных открытий.

Умственную деятельность человека Оствальд называл способностью предвидеть. На умственную деятельность идет значительный запас энергии, поэтому очень важно, чтобы эта деятельность была направлена на насущные потребности, на реальные и необходимые дела.

“Съ самаго начала нашей сознательной жизни мы оказываемся лицомъ къ лицу передъ массой разнородныхъ событій, между которыми мы сознаемъ лишь весьма слабую связь. Всего яснѣе это выражается въ томъ фактѣ, что мы можемъ предвидѣть весьма мало изъ того, что съ нами случится въ будущемъ. Предвидѣніе же есть собственно содержаніе нашего ума. Степень развитія способности предвидѣнія событіе, болѣе или менѣе удаленныхъ по времени и болѣе или менѣе разнообразныхъ, есть въ то же время самое прямое мѣрило нашей интеллигентности. Новорожденный младенецъ не предвидитъ ничего, кромѣ того, что при реакціи на извѣстныя обонятельныя и осязательныя ощущенія онъ получитъ пищу (мы игнорируемъ при этомъ, дѣйствуетъ ли здѣсь уже сознаніе вообще), и потому стоитъ на весьма низкой ступени интеллигентности. Но и наивысшее развитіе этого свойства, которымъ отличается какой-нибудь талантливый изслѣдователь, политикъ или коммерсантъ, точно характеризуется тѣмъ, что такой человѣкъ можетъ предвидѣть больше и дальше, чѣмъ его противники или кон- курренты”.

В своей книге “Энергетический императив” Оствальд формулирует основные принципы своей теории.

Вот некоторые тезисы из нее:

“Не растрачивай энергіи, используй ее.

…

Всякая организація, всякое систематизированіе имѣетъ цѣлью опять-таки не что иное, какъ лучшее использованіе энергіи. Она стремится объединить хаотическую смѣсь различныхъ видовъ дѣятельности которые, мѣшая другъ другу, безполезно расходуют значительную долю человѣческой работо­способности, превратить ихъ въ совмѣстную работу, въ сотрудничество и направить силы по намѣченнымъ пугямъ.

…

Но у современнаго культурнаго человѣка существенную роль играютъ еще и раз- нообразнѣйшіе виды р а б о т ы , т. е. планомѣрныхъ волевыхъ проявленій энергіи.

…

энергетическій императивъ, въ концѣ концовъ, является указаніемъ пути, какимъ можно извлечь изъ всего происходпщаго наибольшую сумму сча­ стья какъ для отдѣльнаго лица, такъ и для всего человѣческаго рода.

…

На дѣлѣ мы производимъ тѣ преобразованія энергіи, въ результатѣ которыхъ получается усиленіе ощущеній счастья. Цѣнность различ­ ныхъ видовъ энергіи, добываемыхъ нами изъ другихъ сырыхъ энергій, заключается въ конечномъ счетѣвътомъ, сколько с ч а с т ь я способны доста­вить намъ ихъ особыя свойства.

…

Такимъ образомъ, добываніе и цѣлесообразное примѣненіе свободной энергіи представляет истинное содержаніе всякой жизнедѣятелыюсти у всѣхъ живыхъ существъ—отъ ничтожнѣйшей бактеріи до величайшаго изъ лю­

дей. И цѣлесообразное превращеніе свободной энергіи можно назвать всеобщей задачей, которая обязательна для всѣхъ живыхъ существъ безъ исключенія.

…

Слова Шиллера о міровомъ механизмѣ, который поддерживается въ дѣйствіи «голодомъ и любовью»—есть поэтически-геніальное предвосхищеніе общей энергетической теоріи жизни. Мы можемъ яснѣе олредѣлить «голодъ» въ общемъ “смыслѣ, какъ стремленіе къ добыванію необходимой свободной энергіи. Но сюда необходимо добавить, какъ существенную предпосылку, еще и «организацію», а именно способность живыхъ существъ преобразовывать свободную энергію для своихъ особыхъ спеціальныхъ задачъ.

…

Другими словами,—это зна­читъ слѣдующее: вся действительность и дѣятельность этихъ вещей ограничивается ихъ ролью, внутри человѣческихъ головъ; но стоитъ отнять у нихъ эту питательную среду, и онѣ перестаютъ существовать. Энергетическій императивъ «не растрачивай энергіи» находитъ, такимъ образомъ, приложеніе и притомъ самое непосредственное къ этимъ продуктамъ мышленія. Такъ какъ этимъ мысленнымъ предметамъ не соотвѣтствуетъ никакая реальность, то обращеніе съ ними, какъ съ дѣйствительными вещами, означало бы ‘ грубую трату энергіи. Такое поведеніе прямо противопо­ложно требованіямъ энергетическаго императива и потому должно быть осуждено. Стоитъ только бросить взглядъ на исторію всѣхъ этихъ гіродуктовъ мысли и на ихъ вліяніе на человѣческія судьбы, чтобы убѣдиться, какимъ прекраснымъ методомъ оцѣнки является энергетическій импе- ративъ по отношенію къ вещамъ, которыя на видъ какъ будто совершенно свободны отъ его власти”.



Последнее – про рост сорняков в поле, на которые не только идет море энергии, но и делает их сильными, в результате чего они берут под контроль ресурсы человека.

Но поле – это отдельная тема.

Это еще один прорыв в психологии, который случился позднее Оствальда, и в отличие от его теории был не отвергнут, а как бы принят, как бы – это значит что практически не принят, поскольку не понят.

Из теории поля Левина была понята такая малая и несущественная часть, что никаких изменений мышления не произошло.

На самом же деле энергетизм Оствальда + теория поля Левина – это абсолютный переворот в психологии.

И этого переворота пока не случилось.

Оба автора заложили базис, не успев развить свои идеи, как они того стоят.

Поэтому нам с вами есть чем заняться и работы хватит на всех.

Предлагаю обсудить выдержки из двух книг Оствальда, которые я процитировала.

Постоянные читатели могут увидеть много пересечений с тем, о чем мы говорим в блоге.