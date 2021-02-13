Мнение: Сигналы и намёки

13.02.2021, 20:32, Разное

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Новый госсекретарь США Блинкен с 16 февраля отменяет решение предыдущей администрации о признании йеменского движения «Ансар Алла» в качестве террористической организации.

Это решение, вне всякого сомнения, лежит в новом русле ближневосточной политики, которая возвращается к тем контурам, которые она приобрела при Обаме. Суть ее в том, чтобы снизить (и довольно существенно) уровень отношений США с ближневосточными монархиями (Саудовской Аравией в первую очередь) и с Израилем, повысив, соответственно, уровень отношений с Ираном. Причина у этого вполне определенная, хотя находится достаточно далеко от региона.

Причина в том, что иранский режим, а точнее — подмявшая его под себя «исламская СС» КСИР — активно сотрудничает с глобалистской частью элиты Китая. Для американских демократов ставка на эту часть китайской элиты естественна, а потому речь идет не о национальных интересах США, Китая, Ирана, а исключительно о транснациональных интересах глобальных группировок. И рассматривать ситуацию в рамках национальных границ в этом случае — только «напускать туман».

«Ансар Алла» – группировка йеменцев-северян, которая в реальности является национально-освободительным движением по своему содержанию. Война, которую ведут хуситы — это традиционная борьба Йемена, которая безостановочно идет уже добрую сотню лет между развитым Югом и традиционным Севером страны. По сути, это война между городом и деревней на глубокой периферии мирового порядка. Юг Йемена — это попытка модернизации страны, Север — это стремление к бесконечной самовоспроизводящейся стагнации. Классический контрмодерн.

Гражданская война, очередной раунд которой был инициирован событиями Арабской весны, для Йемена сколь традиционна, столь и безнадежна. Северяне никогда не смогут подчинить Юг, а южане даже в отдаленной перспективе не смогут модернизировать Север. По сути, кто бы ни победил военным путем, политически он все равно будет вынужден создавать баланс, который невозможно удержать сколь-либо продолжительное время. При этом йеменцы категорически не хотят раздела страны на два Йемена, как это уже было в середине 20 века. Хотя именно такое деление позволило во многом стартовать модернизации Южного Йемена. Кстати, именно Южный Йемен, который назывался Народная Демократическая Республика Йемен, был в свое время союзником СССР.

Тупиковость гражданской войны привела к тому, что обе стороны конфликта стали опираться на внешние силы. При этом Юг умудрился в силу целого комплекса противоречий поделиться еще и внутри себя. В итоге в йеменском конфликте сегодня представлены три основные внешние силы: Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. Саудовская Аравия в этом конфликте занимает в основном оборонительную позицию, так как она вынуждена защищать три своих южных провинции Асир, Джизан и Наджран от аннексии со стороны северян Йемена. Причина банальна — саудиты еще в первой половине 20 века арендовали эти территории у йеменского имамата, а затем воспользовавшись йеменским конфликтом, фактически аннексировали эти территории, хотя формальное согласие на переход территорий под суверенитет Королевства и было получено. В любом случае северяне-йеменцы полагают эти территории своими, а потому у них своя собственная война с Саудовской Аравией помимо гражданской с южанами.

Именно это обстоятельство и привело хуситов к союзу с Ираном, который в силу своих собственных проблем в регионе вынужден искать любые возможности для того, чтобы создать угрозу Саудовской Аравии. По факту в войне с Саудовской Аравией Ансар Алла выступает не столько союзником, сколько подчиненной прокси-структурой Ирана, а точнее, КСИР. Отсюда и диверсии на саудовских объектах, которые, строго говоря, являются классическими террористическими актами. Что и дало формальный повод предыдущей администрации США внести Ансар Алла в список террористических группировок. Диверсиями, как известно, называется особый вид боевых действий между воюющими сторонами. Ансар Алла не признана в качестве международного субъекта, а потому ее война с саудитами — это уже вполне классический терроризм. И здесь разночтений на самом деле быть не может. Конечно, всегда есть деление на «хороших» террористов и «плохих». Для нынешней администрации Ансар Алла стала «хорошими» террористами, а потому группировку и исключают из списка.

Хитрость в том, что Блинкен исключает Ансар Алла из списка не потому, что она не является террористической, а потому, что в Йемене тяжелая гуманитарная ситуация. То есть, из одного вообще никак не вытекает другое, но кто будет вдаваться в эти тонкости?

В любом случае решение госдепартамента — это сигнал Ирану, что с ним готовы начать разговаривать. И, соответственно, сигнал Саудовской Аравии, что с ними-то как раз разговоры будут существенно сокращены. Вы привыкли за последние четыре года к хорошим отношениям — начинайте отвыкать. Саудиты — естественные союзники республиканской партии США, а значит — точно не союзники демократов. Отсюда и такое отношение.

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