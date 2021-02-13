Украинские контрразведчики задержали двух агентов ФСБ

13.02.2021, 20:28, Разное

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2/12/2021

(MENAFN – UkrinForm) Как сообщил пресс-центр СБУ, офицеры контрразведки СБУ выявили двух украинских граждан, завербованных ФСБ РФ и занимавшихся сбором секретной информации о боеготовности Вооруженных сил Украины,

Согласно сообщению, оперативники СБУ документально подтвердили, что агентам было поручено получить секретные документы об эффективности использования новых образцов вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины в ходе антитеррористической операции и операции объединенных сил. Также они должны были узнать о перспективах оснащения и перевооружения частей и подразделений украинской армии

«Для выполнения поставленной задачи агенты спецслужб противника пытались за деньги завербовать офицера-разведчика из воинской части», – заявили в СБУ.

Агенты российских спецслужб были задержаны при передаче «секретных» документов и попытках передать их российским кураторам по каналам связи.

В отношении разоблаченных сотрудников ФСБ принимаются процессуальные меры по части 1 статьи 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.