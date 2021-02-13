«Озверел, вскочил и начал на меня орать»

13.02.2021, 20:24, Разное

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Арестанты из Сахарово — о разговорах с полицейскими и обысках в камерах.

Из центра в Сахарово, где отбывают наказание многие задержанные на январских акциях протеста москвичи, поступают сообщения об обысках в камерах, повальных опросах и ужесточении режима. «Медиазона» выяснила подробности у самих арестантов, которым разрешается говорить по кнопочному телефону 15 минут в день.

Ворота в спецприемник в Сахарово. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»ОТ РЕДАКЦИИ

«Новая газета» и объединение независимых журналистов «Синдикат-100» в течение 25 суток будут публиковать материалы издания «Медиазона» в знак солидарности с ее главредом Сергеем Смирновым, которого приговорили к административному аресту на 25 суток за ретвит шутки о себе.

Суд посчитал, что в этой шутке содержится призыв к выходу на несанкционированные акции. Мы считаем, что это решение надуманно и является элементом давления на редакцию «Медиазоны», Сергея Смирнова и всех независимых журналистов. Люди, облеченные властью, хотят, чтобы та же «Медиазона» молчала. Что ж, теперь она будет повсюду.

Сегодняшний текст «Медиазоны» в оригинале читайте тут. А тут можно поддержать ее донатом.

8 февраля в соцсетях широко разошлось видео под названием «Спецприемник в Сахарово скандирует "Путин вор"». Ролик, судя по всему, действительно снят на территории Центра временного содержания иностранных жителей (ЦВСИГ) в Сахарово во время прогулки отбывающих административный арест москвичей; кто его автор — неизвестно. На следующий день в Сахарово начались массовые проверки. По сообщению «ОВД-Инфо», в центр приехали следователи, которые якобы угрожали участникам съемки уголовным делом по статье 319 УК. Опрошенные «Медиазоной» арестанты подтвердили, что с них действительно брали объяснения по поводу прогулок в предыдущую субботу, когда, предположительно, и был снят нашумевший ролик, однако о приезде в Сахарово сотрудников СК им пока неизвестно. При этом, утверждают собеседники «Медиазоны», как минимум к двум арестованным полицейские применили силу, а нескольким — угрожали шокером и побоями.

«Гнида, крыса, сука, *****». Шамиль Валишин и капитан Паньженский

9 февраля около часа дня в камеру №444, где отбывал арест 22-летний Шамиль Валишин, зашли полицейские и сказали арестантам покинуть помещение. Вместе с Валишиным, задержанным 31 января на акции в поддержку Навального, в камере находились еще десять человек. Всех их отвели в душевую и заперли, а затем стали выводить по одному. «Я выходил самый последний. Меня вывели и направили в помещение под номером №454, где разливался кипяток. Там вода нагревалась и разливалась по камерам, там стояли водонагреватели», — вспоминает Валишин.

По словам молодого человека, в коридоре было много полицейских в масках без нагрудных знаков. В комнате с водонагревателями Валишина ждал гражданин лет тридцати на вид. Он, продолжает собеседник «Медиазоны», представился капитаном полиции Александром Геннадьевичем Паньженским из УВД по ТиНАО. Сначала полицейский уточнил личные данные Валишина — возраст, место рождения; потом показал молодому человеку бумагу с данными одного из его сокамерников, давая понять, что все они прошли такой же опрос.

Дальше, рассказывает Валишин, капитан Паньженский начал задавать вопросы о видео со скандированием «Путин — вор!»: спросил, кто автор ролика, и уточнил, как часто Валишин выходит на прогулку. «А я очень редко на улицу выхожу, один раз всего лишь был, просто мне нездоровилось, и я в помещении оставался», — объясняет Валишин.

Кто снимал видео, молодой человек не знает. Так он и сказал полицейскому, а на последующие вопросы, по его словам, отвечал односложно: да, нет, не знаю. После этого разговора Паньженский протянул Валишину бумагу и попросил подписать ее в двух местах: под пунктом о том, что ему разъяснили его права, и под самими объяснениями, записанными капитаном со слов молодого человека.

Полицейский не смог ответить, с чем был связан опрос Валишина, и тот отказался подписывать объяснения. «Когда он это услышал, в этот момент озверел, вскочил и начал на меня орать: "Ты ****** [одурел]! На *** [хрена] я все это писал? Отвечай мне на вопрос!"», — описывает Валишин сцену в комнате с водонагревателями.

Валишин отложил ручку, а полицейский набросился на него с новыми оскорблениями. «[Говорил,] что я гнида, крыса, сука, ***** [мразь]. Что лучше бы я у отца в яйцах засох, и чтобы на свет не появлялся, типа я ничтожество», — вспоминает молодой человек.

По его словам, полицейский продолжал добиваться ответа на вопрос «на *** [хрена] я это писал». Валишин в итоге ответил: «Тебе за это платят, ты на вопросы и отвечай, а мне за это никто ничего не платит». Арестант говорит, что из-за этой дерзости полицейский окончательно «вышел из себя».

Валишин обратил внимание, что видеокамер в комнате с нагревателями не было, а дверь плотно закрыл снаружи другой полицейский. Молодой человек предположил, что место для разговора было выбрано не случайно — если бы полицейские применили к нему силу, никто бы этого не заметил. В итоге, рассказывает Валишин, так и вышло — капитан ударил его ладонью по спине и выпроводил со словами: «******** на *** [проваливай на хрен] отсюда».

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

После того, как Валишина вернули в камеру, он решил обратится в медпункт, чтобы зафиксировать побои. Удар был сильный, говорит арестант, на спине осталось большое красное пятно и ссадина. Фельдшер записала, что Валишин обратился к ней из боли в спине.

Позже, рассказывает молодой человек, он смог обсудить поведение капитана Паньженского с другим полицейским, и тот дал понять, что в отсутствие свидетелей и записей с видеокамеры доказать применение силы будет невозможно. «С вами по факту ничего не случилось, сказал он. Просто моральное давление оказывалось», — приводит слова силовика Валишин.

«Ты меня богом называть будешь». Дмитрий Капин и инспектор Царев

Дмитрий Капин из камеры №444 тоже побывал в помещении с водонагревателями. Объяснения у него брал инспектор по исполнению административного законодательства по фамилии Царев — во всяком случае, так полицейский представился. «Он меня постоянно называл "Димой", хотя я его постоянно поправлял: "Дмитрий Андреевич". В итоге ему это надоело, и он говорит: "Сейчас ты у меня допрыгаешься…", — что-то такое. А вот дальше я фразу помню точно: "Ты меня богом называть будешь". Как я понял, он мне угрожал», — вспоминает Капин события 9 февраля.

Как и Валишина, его спрашивали, как часто он выходит на прогулку и гулял ли в прошлую субботу. Отвечать Капин отказался, сославшись на статью 51 Конституции. «В этой анкете я ответил только на вопросы "фамилия, имя, отчество, место рождения, место жительства", а дальше от объяснений я отказался в соответствии с 51-й статьей, поставил прочерк и подписался. Толком мне не объясняли, в связи с чем этот опрос. Я просто сразу в отказ ушел и все», — рассказывает Капин.

Он добавляет, что за день до опросов в их камере прошел обыск, во время которого сотрудники ЦВСИГ забрали мобильный телефон и пауэрбанк.

Дарья Гусева, подруга 18-летнего Петра Садовникова из камеры №444, говорит, что арестованный юноша упоминал о «допросе» из-за видео «Путин — вор!». «Вопросов особо никаких не было, просто заполнил "анкету" с ФИО и прочим. Показали видео, спросили, зачем кричал — сослался на 51-ю статью и все», — пересказала Гусева слова Савинкова. Кроме того, молодой человек говорил ей, что слышал о применении к одному из арестантов электрошокера, но сам при инциденте не присутствовал.

Один из арестованных по имени Роман подробно описал «Медиазоне» процедуру опроса. «Там находятся два-три оперативника, которые показывают видео на телефоне и начинают спрашивать: что за видео, кто участвовал, есть ли здесь вы. Не называлась ни причина, ни то, в связи с каким делом это происходит. Собственно видео было связано с тем, что стояла группа людей, что-то скандировали, у некоторых были в руках плакаты — мне не дали рассмотреть, я не видел, что за плакаты. Оно было 15-20 секунд, мне показали не полностью, а скорее фрагменты, на уровне раскадровки: просто узнай, кого знаешь, — рассказывает Роман. — В документе с названием "Объяснение" ссылки на Уголовный кодекс не было, были только на КоАП. В основном все взяли 51-ю статью, но одному молодому человеку один из оперативников сказал, что они с ним якобы "земляки", чем несколько развязал его язык, после чего он уже дал какие-то показания, не взял 51-ю».

Адвокат Романа Мария Эйсмонт подтвердила, что по ее сведениям, большинство арестованных отказались давать объяснения.

По словам Шамиля Валишина, в общей сложности из-за видео с кричалкой про Путина 9 февраля опросили около 50 человек — весь четвертый этаж одного из корпусов центра. Уголовным делом ему не угрожали, однако позже сокамерники рассказывали Валишину, что во время опроса одного из них пригрозили избить, а другого пугали электрошокером.

Вид из одной из камер в спецприемнике в Сахарово. Фото: «Протестный МГУ»«Обыски не очень ласковые». Дмитрий Иванов и неизвестный в штатском

Член Московской ОНК Марина Литвинович в разговоре с «Медиазоной» объясняет события последних дней тем, что на руках у арестованных в ЦВСИГ оказалось много мобильных телефонов. «И в связи с этим были проведены обыски, не очень ласковые, скажем так, и в связи с этим там велась проверка. То есть, насколько я понимаю, вопрос был не в криках "Путин — вор!", а большей степени в том, что нарушался закон, согласно которому у людей на руках нету телефонов никаких. Им только на 15 минут в день дают право звонка с кнопочного телефона», — объясняет правозащитница.

Обыски и вызовы на опрос коснулись далеко не всех камер ЦВСИГ. Сразу несколько вышедших на свободу сахаровских арестантов сказали «Медиазоне», что не заметили никакого ужесточения режима, а распорядок дня до последнего оставался обычным.

«На прогулки выходили, в течение [последней] недели у нас было все хорошо: выходили, какие-то лозунги говорили, песни пели. Хотя вот последние пару дней у нас на периметре полицейские появились. И вот у нас ребята со второго этажа гуляли, после 15 минут они выкрикнули какие-то лозунги, и их завели [в камеру], прогулка на этом закончилась», — рассказывает Александр Никитин, освободившийся 10 февраля.

О том, что в среду около полудня полицейские из 2-го специального полка при ГУ МВД Москвы прервали прогулку арестованных, которые скандировали «Свободу политзаключенным!», «Россия будет свободной» и «Путин — вор!», говорит и администратор телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрий Иванов. До последнего времени он отбывал арест в одной камере с главредом «Медиазоны» Сергеем Смирновым. По словам Иванова, когда арестантов после прогулки завели в помещение, полицейские сообщили, что из-за «нарушения внутреннего распорядка» им сегодня не выдадут телефоны. При этом накануне на этаже, где содержится Иванов, тоже не выдавали телефоны — «по организационной ошибке».

Активист напомнил полицейским о праве на звонки; завязался спор; один из офицеров в штатском попытался захлопнуть дверь камеры, но в дверном проеме оказалась нога Иванова. Его вытащили в коридор, велели встать лицом к стене и расставить ноги на ширину плеч. Иванов возмутился, тогда полицейские применили к нему силу и повалили на пол лицом вниз. Сковав его руки наручниками за спиной, Иванова несколько раз провели взад и вперед по коридору, а затем заперли в одиночной камере. Позже один из сотрудников ЦВСИГ добился возвращения Иванова в его камеру; по словам арестанта, работник центра всячески подчеркивал, что применившие силу полицейские не имеют отношения к учреждению. Позже Иванова отвезли в Мосгорсуд на апелляцию, откуда он и сумел сообщить о случившемся; аудиозапись его рассказа приводит «Протестный МГУ».

Вечером стало известно, что Иванов и его сокамерник объявили голодовку.

Авторы: Олег Зурман, Анна Козкина, Александр Бородихин.

Редактор: Дмитрий Ткачев

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