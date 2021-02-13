Садальский раскритиковал «развязное» поведение Лободы на шоу «Голос. Дети»

13.02.2021, 20:20, Разное

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Станислав Садальский прокомментировал поведение Светланы Лободы на проекте «Голос. Дети». Знаменитость в микроблоге в Instagram поддал критике певицу, отметив, что она показывает своё одиночество.

Актёр заявил про неприемлемость поведения исполнительницы, когда она решила выбежать на сцену и обнять ребёнка, а после этого раскритиковала его. Согласно утверждению Садальского, таким образом Лободе захотелось показать поклонникам костюм с глубоким декольте. При этом артист отметил, что грудь у певицы очень красивая. В подписи к публикации актёр заявил, девочка отлично выступила на сцене и продемонстрировала больше искренности, чем «тётя».

Садальский отметил, артистка могла пребывать на шоу «Голос. Дети» в состоянии алкогольного опьянения, по этой причине и вела себя соответственно. Артист уважительно отнёсся к Дмитрию Нагиеву, который смог найти необходимые слова для всех участников, принимающих участие в передаче. В завершении поста звезда внёс шутливое предложение, согласно которому Лобода может сесть в кресло наставника абсолютно голой. Актёра не удовлетворили и другие члены жюри. Он считает, судьи пришли на проект ради пиара.

Мнение поклонников разделилось на два лагеря. Одни согласились с точкой зрения Садальского, другие заявили, что выпуск шоу получился хорошим.

https://www.instagram.com/p/CLOIloTjMnD/