В компании Microsoft начали тестировать апрельскую версию Windows 10

13.02.2021, 20:18, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Новое крупное обновление пользователи компьютеров на Windows 10 получат в апреле. Как стало известно из компетентных источников, специалисты из Microsoft уже начали тестировать соответствующий пакет, привлекая к данному процессу посторонних программистов.

Таким образом, в сети стала появляться первая инсайдерская информация о новом патче, в чем сама Microsoft, скорее всего, тоже заинтересована.

Интересно, что новое обновление затронет интересы и российских пользователей, так как в патче отработана система поиска, в том числе и на русском языке. Необычным событием также явилось появления автоматического исправления буквы «е» на «ё», о которой, кажется, даже в самой РФ начали забывать.