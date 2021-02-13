 

Компания Intel выпустит три новых процессора с 8 ядрами для ноутбуков

13.02.2021, 20:18, Новости дня
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Как стало известно из достоверных источников, компания Intel готовится к обновлению модельного ряда процессоров. Всего будет представлено четыре устройства. Из них один – шестиядерный, а три – 8-ядерные.

В частности, на смену ранее вышедшим Tiger Lake-H35, мощность которых составляла 35 Вт, придут Tiger Lake-H45 (45 Вт). Кроме того, появилась информация о том, что будущий флагманский Intel Core i9-11980HK сможет разогнаться до частоты 5 ГГц.

В этой серии будут представлены три 8-ядерных процессора, отличающихся между собой скоростью выполнения операций, говорят эксперты. В качестве базовой модели данной линейки процессоров рассматривается шестиядерный i5-11400H, также обладающий свойством многопоточности.



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