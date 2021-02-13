 

Google принял окончательное решение по своей платформе виртуальной реальности

13.02.2021, 20:18, Новости дня
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Информация о том, что компания Google собирается закрыть свой проект по развитию платформы виртуальной реальности Daydream VR, появилась в СМИ давно. Теперь же стало известно, что решение по данному вопросу принято окончательно: никакой платформы Google не будет!

Эксперты сожалеют, что Google, не сумев занять эту важную нишу на мировом рынке электронных устройств, своими же руками задушила собственное детище. Магазин приложений VR Play Store также закрыт.

Напомним, что история платформы виртуальной реальности Google начинается с попыток запуска в 2016 году. Однако уже в 2019 году проблемы с продвижением стали настолько очевидными, что компания прекратила продажи соответствующих комплектов оборудования.



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