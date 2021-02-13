 

Мнение: Что почитать. “Котел Хубе” и “Балатон 1945”

13.02.2021, 20:16, Разное
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Прикупил на днях две книжки Алексея Исаева "Балатон 1945" и "Котел Хубе". Давно хотел ознакомиться и они в целом не подвели. Сжато, информативно, интересно.
Порадовало и описание сражений и большое количество редких фотографий и схем. "Котел Хубе" достаточно наглядно разбирает вопрос, как блуждающий по тылам Красной Армии котел не был полностью уничтожен и смог частично убежать к своим, хотя и понес большие потери в людях и технике. Представленная картина, логична, понятна и не противоречива. Немцам в данном случае серьезно повезло, но это их в любом случае уже спасти не могло. На данном этапе войны Красная Армия уже могла позволить себе небольшие недоработки, хотя конечно жаль, что немцев в данном случае не прихлопнули, что могло несколько ускорить завершение войны.

Ну а в "Балатон 1945" наглядно показано, как потерпело крах последнее масштабное наступление немцев во второй мировой войне. Разумеется, для немцев эта была последняя ставка в безнадежном положении, но они остались верными себе и до конца пытались ударами больших масс танков и САУ, изменить неблагоприятную стратегическую и оперативную обстановку. Чем ближе был конец войны, тем хуже у них это получалось, хотя бы в силу того, что мощь и мастерство Красной Армии росли, а вот мощь и мастерство вермахта и СС падали. Что наглядно и проявилось в боях у озера Балатон. Тем не менее, это было достаточно интересное сражение, со своими интригами и кризисами, которые разрешились в нашу пользу.

Из минусов я бы отметил проблемы с редактурой, в результате чего в тексте периодически встречается "Херцер" вместо "Хетцер" или "Т-34-84 вместо Т-34-85". Но это так, мелкие придирки.
В остальном же, отличные книги, которые смело рекомендую к покупке любителям истории Великой Отечественной Войны.


https://www.labirint.ru/books/708753/ – Котел Хубе
https://www.labirint.ru/books/787902/ – Балатон 1945

PS. Также вместе с книгами Исаева приехала книга Ратьковского про белый террор и самосуды, а также книжка Ганина про командармов-изменников (которые перебегали от красных к белых), но до них пока руки не дошли. Насчет последней порадовало замечание, что если отдельные командармы на некоторых фронтах сознательно вредили и сливали белым "играя в поддавки", то итоговое поражение белых в этом плане выглядит еще более удручающим (даже находясь в двух метрах от пустых ворот, Кержаков пробил мимо).
Про них напишу отдельно, как прочту.

Источник: Colonel Cassad



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