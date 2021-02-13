 

“Спровоцировали”. Витренко рассказал, почему согласился на должность в Кабмине

13.02.2021, 20:14, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Бывший топ-менеджер НАК “Нафтогаз України” Юрий Витренко в опубликованном 13 февраля интервью “Радіо Свобода” рассказал, почему согласился на должность в Кабинете Министров.

“Я иногда рассказывал, как нужно делать… А потом, соответственно, люди говорят: “Вот ты рассказывал, что нужно делать, так пойди и сделай!” …Когда тебе говорят “так пойди и сделай”, мне воспитание, какие-то принципы жизненные, патриотизм не позволяют сказать: “Да нет, я пошутил”. Или же: “Я не пойду и не сделаю. Потому что мне кто-то там не нравится, или у кого-то политическая ориентация не та, или кто-то там что-то не так сказал”, – объяснил врио министра.

Он подчеркнул, что государство – это “серьезные дела”.

“Другой страны у меня нет. Поэтому если сказал и потом говорят: “Иди и сделай”, то приходится отвечать за сказанное”, – отметил Витренко.

По словам врио министра, должность для него “вообще не важна”.

“Я пошел работать, потому что мне сказали, что нужно помочь государству. Вот способом, которым могу, я государству помогаю”, – сказал Витренко.

Комментируя свое возможное назначение на должность первого вице-премьер-министра – министра энергетики Украины, он заявил, что “немного абстрагировался, потому что были немного другие ожидания”.

15 декабря Витренко проходил собеседование с президентом Владимиром Зеленским и депутатами от “Слуги народа”. 17 декабря комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг не поддержал его назначение на пост первого вице-премьер-министра – министра энергетики Украины. В тот же день Рада отказалась поддержать кандидатуру Витренко. За проголосовали 186 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Витренко заявил, что остается открытым к предложениям по работе в правительстве.

21 декабря Кабмин назначил его врио министра энергетики.

25 января Витренко снова проходил собеседование с фракцией. Президент призвал поддержать его кандидатуру на должность.

28 января премьер Денис Шмыгаль внес кандидатуру Витренко снова. Во время перерыва работы Верховной Рады представление рассмотрел и поддержал профильный комитет. Однако народные депутаты второй раз не утвердили кандидатуру Витренко. Не хватило 22 голоса.

Витренко в 2018–2020 годах был исполнительным директором “Нафтогазу”. Принимал участие в Стокгольмском арбитраже, который удовлетворил требования Украины в спорах с “Газпромом” о закупке и транзите российского газа. Он завершил работу в компании в июле 2020-го.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.07 / В МВФ рассказали, консультируют ли Зеленского по кандидатуре нового главы НБУ

02.02 / В Карпатах ожидается сход лавины, спасатели просят не идти в горы

19.10 / В США впервые с 1953 года казнят женщину

06.12 / В Кривом Роге пенсионерка пыталась проголосовать по паспорту СССР

28.09 / Microsoft обещает выпустить самое быстрое обновление Windows 10

01.07 / Шредер дал Германии совет по санкциям США против «Северного потока – 2»

19.07 / Times – «тайные жертвы коронавируса» — пандемия отразилась не только на физическом, но и на психическом здоровье британцев

16.12 / Лавров заявил о неготовности Евросоюза к диалогу с Россией

01.10 / В Турции опровергли претензии к тушившим пожары в Анталье российским пилотам

27.06 / Роскосмос перечислил недостатки корабля Crew Dragon

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска