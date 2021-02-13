 

Умер звезда сериала «След» Олег Валкман

13.02.2021, 20:12, Новости дня
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Российский актер Олег Валкман, сыгравший в известном сериале «След», скончался на 53-м году жизни, сообщили СМИ.

Со слов его представителя актера, незадолго до смерти у артиста поднялась температура, ему вызвали скорую, после чего знаменитость оказался в реанимации, сообщил «Пятый канал». При этом причины смерти не уточняются.

Олег Валкман родился 11 июля 1968 года в Нижнем Новгороде. Он окончил Горьковское театральное училище, а в 1996 году выпустился из Российского института театрального искусства (РАТИ) имени Луначарского.

Он начал активно сниматься в кино с 2001 года. Актер сыграл в таких телесериалах, как «Громовы», «Штрафбат» и «След». В его фильмографии насчитывается около 47 работ.



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