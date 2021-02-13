Назван признак «тихого инфаркта»

13.02.2021, 20:12, Новости дня

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На сердечные приступы, которые протекают незаметно, может указывать одышка, ощущение тяжести и жжения, приступ слабости и усталости, рассказала кардиолог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Галина Лазаренко.

«Также это может быть ноющая боль за грудиной слабой интенсивности или боль различной локализации (в животе, в нижней челюсти и так далее)», – сказала Лазаренко в комментарии «Аргументам и фактам».

Она отметила, что опасность таких приступов заключается в том, что человек не распознает их и не обращается вовремя к врачу. Специалист подчеркнула, что при появлении симптомов «тихого инфаркта» необходимо вызвать скорую медицинскую помощь.

Ранее врач-кардиолог Юрий Конев заявил, что нездоровое питание, малоподвижный образ жизни и нарушенный режим являются основными причинами возникновения инфаркта в молодом возрасте.