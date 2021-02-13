 

В Совете Федерации предложили выдавать лицензии на использование VPN и прокси-серверов

13.02.2021, 20:11, Разное
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На заседании верхней палаты Федерального собрания Российской Федерации сенатор Андрей Клишас предложил выдавать лицензии на использование VPN (Virtual Private Network), прокси-серверов и других технологий, обеспечивающих несанкционированный доступ к интернет-ресурсам, запрещённым на территории Российской Федерации, как указано в законопроекте. 

Клишас объяснил, что лицензия представляет из себя документ, который содержит в себе: данные пользователя (ФИО физического лица и номер паспорта или идентификационные юридического лица), имя сервиса и название всех используемых технологий и цель использования данного сервиса.

«Мы довольно долго разрабатывали данный законопроект совместно с Минцифры, Роскомнадзором и ФСБ. Наличие возможностей посещения запрещённых сервисов с помощью этих технологий – острая, актуальная и неотложная проблема в нашей стране, из-за которой население подвергается воздействию разрушительной пропаганды и дезинформации, а также имеет доступ к запрещённому контенту. Я считаю, что этот закон – самый настоящий прорыв в истории развития интернет-технологий в России», – заявил Клишас.

В законопроекте говорится, что использование перечисленных в законопроекте технологий без лицензии влечёт за собой наказание в виде запрета на использование интернета на срок от 1 года и штраф в размере от 20 тысяч рублей для физического лица и 50 тысяч рублей для организаций.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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