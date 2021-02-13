 

Мнение: Упражнение по приватизации

13.02.2021, 20:10, Разное
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По поводу приватизации опять пошли споры и жуткие столкновения мнений. Народ почуял поживу. В ЖЖ, причем, я чаще сталкиваюсь с теми, кто результатами состоявшейся в 90-х годах приватизации жутко недоволен. Претензии к приватиЗАции стандартные: считается, что она была произведена
а) несправедливо
б) по неправильной процедуре
в) прошедшая приватизация – обман народа

Чудно! Спорить с уважаемыми оппонентами в сослагательном наклонении, типа “А вот если бы Вы были на месте Чубайса/Ельцина в 1992 г., как бы ВЫ провели приватизацию?” не получается. Люди впадают в ступор и начинают упорно повторять то же, что и до того, явно не понимая вопроса.

Раз так, попробуем иначе. Вот прекрасный пример – “Юганскнефтегаз”. Не вдаваясь в подробности сомнительных операций властей, признаем, что нынче “Юганскнефтегаз” вроде как национализирован (как бы конфискован государством в наказание за неуплату налогов). Предположим для простоты, что этот большой, прекрасный ГОСУДАРСТВЕННЫЙ актив нуждается в ЧЕСТНОЙ приватизации (не будем заморачиваться тем, что кремлевские друзья явно давно уже придумали, что и как надо с ним делать и кому “откатывать”).

Сделаем мысленный эксперимент. Вот “ЮНГ” – как бы ВЫ его приватизировали сейчас? Так, чтобы было и ЧЕСТНО, и СПРАВЕДЛИВО, и ПО ПРАВИЛЬНОЙ ПРОЦЕДУРЕ, и чтоб НАРОД НЕ ОБМАНУЛИ?
Задачка – как для Явлинского: прекрати трепать языком, толком скажи, А КАК НАДО?
А мы послушаем…

Тот же вопрос, кстати, и про залоговые аукционы. Вот вы говорите – “пересмотреть залоговые аукционы”. Но это ведь тот же вопрос, который я уже задал! Давайте допустим, что Ваше пожелание выполнено и “аукционы пересмотрены”. Значит, грубо говоря, в госсобственности снова оказываются уже не только ЮНГ, но и Норникель, и “Сибнефть”, и что там еще? Вопрос то прежний: как бы ВЫ их приватизировали ЗАНОВО – так, чтобы было и ЧЕСТНО, и СПРАВЕДЛИВО, и ПО ПРАВИЛЬНОЙ ПРОЦЕДУРЕ, и чтоб НАРОД НЕ ОБМАНУЛИ?

Никаких ограничений типа “менять правила игры/не менять правила игры” я не ни кого не накладываю. Делайте что хотите! Представим себе, что вы – даже не Чубайс, а Ельцин/Путин в одном флаконе (по полномочиям, только по полномочиям – чтобы вы не уводили разговор в сторону моральными инвективами в их адрес). (2005)

Источник: Размышления вольного социолога



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