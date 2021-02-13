 

Доктор Мясников предупредил о новой пандемии: Будет страшнее

13.02.2021, 19:56, Разное
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Специалист заявил, что новая пандемия будет больше и страшнее. Для этого достаточно всего двух мутаций. Первая – когда вирус свиного или птичьего гриппа начнет передаваться от животного к человеку. Вторая – когда инфекция будет переходить от человека к человеку.

Мясников подчеркнул, что человечеству не удастся избежать вспышку нового заболевания. Назвать точное время, когда новая пандемия обрушится на мир, врач не смог. Волна инфекции может захлестнуть страны через год, или через пять лет, или через десять.

По мнению теледоктора, спастись человечество сможет только, если будет разработан универсальный препарат от гриппа. В противном случае все может закончиться плачевно. “Именно поэтому все – на борьбу за новую вакцину”, – приводит слова Мясникова URA.ru.

Напомним, всего коронавирусом в мире заразились 108 миллионов человек. Лидером среди стран по количеству инфицированных являются Соединенные Штаты Америки. Там зафиксировали более 28 миллионов случаев заболевания.

На втором месте находится Индия с 10 миллионами заразившихся. Далее идет Бразилия, где диагноз поставили 9 миллионам жителей. Четвертую строчку занимает Россия. С начала пандемии в стране подтвердили более 4 миллионов случаев COVID-19.



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