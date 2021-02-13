 

Минздрав ФРГ: газообразная версия вакцины от Pfizer скоро поступит в лагеря для Covid-диссидентов

13.02.2021, 19:51, Разное
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Глава Федерального министерства здравоохранения Германии Йенс Шпан на брифинге заявил, что власти некоторых федеральных земель смогут начать применять новейшую разработку немецких ученых под названием “Вакцина Б”, созданную на основе американской вакцины от Pfizer.

Применять это лекарство можно будет только в специальных местах принудительного проживания для ковид-дисседентов. Глава министерства сообщил, что уже подал соответствующий приказ в Федеральный институт лекарственных средств и изделий медицинского назначения. 

Также он добавил, что вакцинация через газ планируется и в мобильном виде. В ближайшие месяцы должна заработать целая группа мобильных пунктов газовой вакцинации Vakzinewagen.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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