Мнение: Ужасы нашего городка

13.02.2021, 19:38, Разное

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Человечество ждет пандемия вируса гораздо опаснее, чем пандемия SARS-CoV-2. Новая инфекция может прийти двумя путями. С таким предупреждением в разговоре с URA.RU выступил врач и телеведущий Александр Мясников…Чтобы спастись от новой пандемии, человечеству нужно успеть разработать препарат, отметил теледоктор. Однако неизвестно, сколько времени есть в запасе, сказал Мясников. «Новая пандемия не должна прийти до того, как мы разработаем универсальную вакцину от гриппа. Иначе плохо будет. Когда придет — не знаю. Может через год, может через пять или десять лет. Именно поэтому все — на борьбу за новую универсальную вакцину от гриппа», — заключил Мясников.

Всё, как заказывали. Врачи (а точнее, политиканы с медицинскими дипломами), получив в ходе нынешних карантинных событий политическую субъектность, категорически не желают с ней расставаться. А потому для них квази-медицинский террор — единственная возможность удерживать как можно дольше эту субъектность.

Она, субъектность, не просто утешает чувство собственного величия, но еще и измеряется денежным эквивалентом, дает возможность лоббировать выделение денег на проведение тех или иных медицинских программ. А это — бюджеты, которые можно и нужно делить между нужными людьми.

Врачи (а точнее, политики под вывеской врачей) прямо заинтересованы теперь в нагнетании паники, психоза и по сути, являются идеологами развязанного в глобальном масштабе террора. Вместо того, чтобы формировать среду, в которой здоровый образ жизни и здоровье каждого человека — норма, выдвигаются требования о финансировании все новых и новых лекарственных препаратов. Которые, вообще-то говоря, вредны не только для разнообразных микробов, но и для человека тоже. Лучший доктор — это иммунитет человека, его личное здоровье. Но разве на этом могут заработать фармацевтические компании? Они, наоборот, разорятся, если мы все будем здоровы.

Поэтому и террор, ужас, страх, который насаждается людьми с дипломами. Можно ли их в таком случае считать врачами, вопрос риторический. Строго формально — да, они умеют лечить. Проводить те или иные профессиональные манипуляции с объектом. По факту — конечно, нет. Так как они выступают за лечение, но никак не за здоровье.

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