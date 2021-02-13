В Великобритании обнаружили крупнейший в истории клад римских сокровищ

13.02.2021, 19:26, Разное

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В Великобритании удалось обнаружить крупнейший в истории клад римских сокровищ. Его случайно выявил в графстве Суффолк Эрик Лоуз, когда искал потерянный на сельхоз-угодьях молоток.

Металлоискатель Эрика Лоуза уловил сильный сигнал, исходящий из-под поверхности. Он выкопал несколько золотых монет и серебряных ложек. После этого он позвонил в полицию и местное археологическое общество. Мужчина не ожидал, что его находка окажется историческим открытием.

На следующий день специалисты извлекли огромный кусок земли с сокровищами, хранившимися внутри. Это позволило экспертам изучить его в лабораторных условиях. Они задокументировали 27 кг золотых и серебряных предметов, в том числе 15 234 римских монеты, десятки серебряных ложек и 200 золотых предметов. Артефакты являются кладом Хоксне – крупнейшим кладом золота и серебра эпохи поздней Римской империи.

Лоз получил 1,75 миллиона фунтов стерлингов (3,7 миллиона фунтов стерлингов на сегодняшний день) от правительства в 1992 году за то, что он нашел золото и оставил его нетронутым, а также был найден его молот. Рэйчел Уилкинсон из Университета Лестера отметила, что этот клад был «самый большой из когда-либо найденных в Британии» из Римской империи, и это помогло им узнать больше о неспокойном периоде в истории. Спустя почти три десятилетия, это открытие произвело новое впечатление.

Археологи использовали возраст монет, определенный по их надписям, так как нельзя было применять радиоуглерод в качестве метода датировки клада, поскольку не сохранилось никакого органического материала. Римский археолог Питер Гест предположил, что его коллеги, возможно, ошибались в своих оценках того, когда клад был “похоронен”. Он сообщил, что датой, после которой был похоронен Хоксне может быть 409-410 год н. э.

«Если вы посмотрите на них немного внимательнее, то они должны быть датированы периодом после отделения Британии от Римской империи», – указал доктор Гест. Римская Британия была периодом в истории, когда большая часть острова находилась под оккупацией Римской империи с 43 по 410 год н. э.

Но на протяжении большей части более позднего периода римской оккупации Британия подвергалась варварским вторжениям и часто попадала под контроль имперских узурпаторов. Окончательный вывод римлян из Британии произошел около 410 г. н.э., и считается, что местные королевства после этого сформировали субримскую Британию. И Гест полагал, что это свидетельствует о том, что римско-британские предки были настолько напуганы набегом, что закопали свои самые ценные вещи.

В 2018 году он добавил: «Годы с конца четвертого века до 450 года н. э., включая период пика британского накопления, были свидетелями многочисленных вторжений в империю (материковой Европы) со стороны германских и гуннских групп, которые часто сопровождались крупномасштабными опустошениями и разрушениями».

Доктор Гест утверждал, что монеты, возможно, находились в обращении по всей Великобритании в течение десятилетий после того, как Римская империя устранила свое влияние с острова. Одним из доказательств, которые он привел в пользу этой гипотезы, является практика, называемая вырезанием. Почти у всех 15000 найденных монет были удалены части краев, что уменьшило их размер на треть.

Основываясь на современном химическом анализе, исследователи обнаружили, что металл, удаленный из этих монет, использовался для изготовления имитаций римских монет, которые оставались в обращении дольше. Специалисты считают, что открытие все еще может иметь значение для понимания истории Великобритании.

Источник: www.express.co.uk