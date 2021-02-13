 

Под маркой Facebook выйдут первые умные часы

13.02.2021, 19:24, Новости дня
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Выпуск данного гаджета запланирован на 2022 год. Речь идет о первых в истории умных часах, произведенных под брендом Facebook. Анонс этого знаменательного события опубликован на страницах интернет-издания Information.

Также онлайн-ресурс сообщает, что наручный смарт-гаджет будет работать на операционной системе Android. Особенностью новой модели умных часов станет возможность легко синхронизировать их с одноименной социальной сетью.

Пользователи смогут отвечать на сообщения, поступающие на их Facebook, прямо с наручного устройства, утверждают специалисты. Разумеется, умные часы будут обладать всеми функциями, присущими их современным аналогам, которые представлены на рынке под другими торговыми марками.



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