Сервис ApplePay позволит расчеты в биткоинах
13.02.2021, 19:24,
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Возможность рассчитываться биткоинами, не переводя их в другие валюты, появится вскоре в платежном сервисе ApplePay, сообщает разработчик.
Для того чтобы обеспечить эту простую, на первый взгляд, функцию, пришлось связать воедино Apple Pay и BitPay, уточняют эксперты. Положительной новостью для владельцев криптовалют станет уменьшение затрат за счет комиссий при переводах из одних единиц в другие.
Кроме того, Apple Pay открывает возможность расплачиваться при помощи обычных банковских карт напрямую, а не после соответствующих переводов. Добавить карту в кошелек можно при помощи специального приложения, которое станет доступным в Apple Wallet. Такая функция начнет работать в марте текущего года.
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