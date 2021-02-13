Сервис ApplePay позволит расчеты в биткоинах

13.02.2021, 19:24, Новости дня

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Возможность рассчитываться биткоинами, не переводя их в другие валюты, появится вскоре в платежном сервисе ApplePay, сообщает разработчик.

Для того чтобы обеспечить эту простую, на первый взгляд, функцию, пришлось связать воедино Apple Pay и BitPay, уточняют эксперты. Положительной новостью для владельцев криптовалют станет уменьшение затрат за счет комиссий при переводах из одних единиц в другие.

Кроме того, Apple Pay открывает возможность расплачиваться при помощи обычных банковских карт напрямую, а не после соответствующих переводов. Добавить карту в кошелек можно при помощи специального приложения, которое станет доступным в Apple Wallet. Такая функция начнет работать в марте текущего года.