Мнение: Наброс про “окопный крест”

13.02.2021, 19:22, Разное

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Мой комментарий к жирному набросу про то, что награды ополченцев и "вагнеровский крест", это награды отсылающие к нацистской Германии.

«Иронично, что эти обвинения [в сходстве с наградами Гитлеровской Германии] идут с Украины, где открыто реабилитируют нацистов, а нацистские вооруженные формирования тесно интегрированы в государственные силовые структуры, ввиду чего символика СС периодически встречается на официальных мероприятиях»

«В актуальном состоянии «окопный крест» (еще одно название «Вагнеровского креста») является прямой отсылкой на современный «Орден мужества», дополненный звездой, которая отсылает уже к советскому прошлому. Разумеется, на нацистских наградах звезды, как правило, не приветствовались, так как они однозначно трактовались как коммунистический или «жидомасонский» символ в соответствии с установками нацистской пропаганды»

«В данном случае, можно увидеть попытку «натянуть сову на глобус», выдав «Вагнеровский крест», представляющий из себя гибрид советской и имперской награды, за «нацистскую символику» на том основании, что «ведь это же крест». В Российской Империи видимо не догадывались, что награда в виде креста, является отличительным символом нацизма»

«В целом, эти награды являются продолжателями российских и советских традиций и к нацизму никакого отношения не имеют. Данный тупой наброс достаточно наглядно демонстрирует примитивный уровень украинских журналистов и «троллей», которые не могут придумать ничего более умного»

https://m.politnavigator.net/voennyjj-ehkspert-obyasnil-simvoliku-okopnogo-kresta.html/amp?imnu=7a22dbb6cbbc70e20cf37a41b9a773d0 – цинк

Для иллююстрации.



Награды ДНР.



Награды Российской Империи.



ЧВКшные награды.



Награды РФ



Хотелось бы напомнить…

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